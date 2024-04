Ko lasīt atvaļinājumā?

Madara lasīja T. Hārdija “Tālu no trokšņainā pūļa”. Viņai šī grāmata nešķita saistoša, grūti gājis arī ar T. Kinnunena “Nožēlu neizteica”, tomēr šo grāmatu viņa ieteiktu izlasīt arī citiem, lai vairāk izprastu karu arī no šāda aspekta. Grāmata stāsta par sievietēm, kuras Otrā pasaules kara laikā sekoja vācu armijai kā apkalpojošais personāls (medmāsa, pavāre, veļas mazgātāja, piegulētāja), viņām tika solīta liela nauda, bet, kad Vācija karu zaudēja, šīs sievietes tika atstātas Somijas vidū, lai iet kājām mājās.





Rasma zina, ja sāks lasīt grāmatu, tad neliks malā, līdz nepabeigs. Tā viņai divu dienu laikā izdevās izlasīt četras grāmatas: A. S. Gailīte “Mīli mani” par mājdzīvniekiem, cik daudz prieka viņi nes; A. Auziņš “Peramais zēns” par Padomju laikiem, kuros pati dzīvojusi lielāko daļu dzīves; D. Judinas “Medaljons” - latviešu detektīvs; Z. Nuts “Mums vajadzētu šķirties” - labs romāns par attiecībām.





Māra parasti izvēlas latviešu daiļliteratūru, bet, noskatoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2022. gada noslēguma pasākumu, kur T. Vestoveras “Izglītotā” ieguva 1. vietu Vecāku žūrijas kategorijā, nodomāja izlasīt šo amerikāņu autores darbu. Darbs ir patiess stāsts par mormoņu ģimeni no ASV. Pēc grāmatas iznākšanas ģimene autori iesūdzēja tiesā par apmelošanu. Apstākļi un notikumi, kādos dzīvo ģimene, šķiet neticami. No pieciem bērniem tikai diviem ir personu apliecinoši dokumenti, viņi neapmeklē skolu un strādā smagu fizisku darbu. Šo grāmatu bija lasījušas vēl trīs klubiņa dalībnieces un atzina, ka tā atstājusi lielu iespaidu. Interesanti, ka galvenā varone tomēr šaubās, vai grib prom no mormoņu sektas, vai tomēr palikt ģimenē.





Rinalda atzinās, ka gandrīz neko pa mēnesi nav paspējusi izlasīt, bet apmeklējusi daudz pasākumus. Izrāde “Aizliegtais pianīns” likusi vilties, nav jutusi tādas emocijas, kā lasot grāmatu. Pēc tikšanās ar Kseniju Sidorovu Ogres Mūzikas un mākslas skolā vēl vairākas dienas kavējās patīkamās atmiņās, jo akordeoniste bijusi laipna, jauka, ar lielu mīlestību stāstīja par to, ko dara. Uz jautājumu “kā saņemties, kad negribās vingrināties?” atbildējusi: “Sāc ar 15 minūtēm dienā!”.





Tomēr uz lasītāju kluba tikšanos Rinalda bez grāmatas negribēja nākt, tāpēc pastāstīja par notikumiem, kas saistīti ar J. Veseļa grāmatu “Dienas krusts”, jo nesen TV demonstrēta filma “Šķersiela”. J. Veselis ir dzīvojis šajā Zasulauka stacijas apkārtnes ēkā. Literatūras studiju laikā Rinaldai bija jālasa šis darbs, bet tolaik tas lasīšanai bija pieejams uz vietas bibliotēkā, lasāms atsevišķās publikācijās, pa fragmentiem avīzēs, līdz ar to neviens to neesot izdarījis. Kad Rinalda apmeklējusi projekta vadības kursus, uz vietas bijis jāizdomā projekts, radās doma izdot J. Veseļa “Dienas krustu”, pat aizgāja uz Ogres Tipogrāfiju noskaidrot, cik tas maksātu, grāmatu, protams, izdeva tikai teorētiski. Bija priecīga, kad ieraudzīja to izdotu sērijā “Zelta klasika” - beidzot grāmatu varēja izlasīt. Grāmatā “Dienas krusts” darbība risinās vienas dienas laikā, nodaļas ir sadalītas pa 24 stundām. Šīs grāmatas atslēgvārdi: Oda pilsētai, Rīga, ziemas diena, 1930. gadi, strādnieku īres nama iemītnieku dzīve.





Megijai ar draudzenēm lasītāju klubā bija izaicinājums lasīt kaut ko no L. Railijas. Paņēma bibliotēkā “Taureņu istaba”. Būtu ideāli lasīt jūnijā, kad silts un viss zied, ne tā kā viņai - pa vidu studiju darbu nodošanai, jo negribējās neko citu, kā lasīt uz priekšu. Mazs ciemats, galvenā varone Rozija ar tēvu bērnībā ķēra taureņus mājas tornī. Jauna kļūst par atraitni ar maziem bērniem, tad uzrodas sena mīlestība. Tagadne savijas ar pagātni. Beigās atklājas kāds sens noslēpums. Megija iz pārliecināta, ka šo grāmatu var ātri izlasīt, ir aizraujoši personāži un laba valoda.





Vasarai lasītāju klubiņš “Dalies priekā” sarūpējis nelielu ieteicamās literatūras sarakstu: Ē. Kage “Klusums trokšņa laikmetā”, L. Stumbre “Karalis Līrs un viņa četras meitas”, šīs divas, ne īpaši biezās grāmatas izlasīt ir mudināts ikviens, lai pārrunātu un dalītos priekā.

Gaidīsim visus interesentus rudens sezonā!