Pērnā gada 21. decembrī saule Rīgā lēca deviņos rītā un rietēja plkst. 15.43, dienas garums bija sešas stundas un 43 ar pusi minūtes.
20. janvārī saule Rīgā lec plkst. 8.43 un riet 16.26, dienas garums ir septiņas stundas un nepilnas 43 minūtes.
Katra nākamā diena būs trīs četras minūtes garāka, bet visstraujāk - par teju piecām minūtēm dienā - saules spīdēšanas ilgums pieaugs martā.
Sākot ar 18. martu, diena būs garāka par nakti. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā.
Savukārt jau 5. februārī sāksies solārais pavasaris, jo būs noslēdzies gada tumšākais ceturksnis. Gada gaišākie trīs mēneši jeb solārā vasara būs periods no 7. maija līdz 5. augustam.