Izrādes veidotāji atgādina, ka Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” ir latviešu teātra fenomens - luga, ko katros Jāņos latvieši labprāt skatījušies un skatās, smejas līdz asarām un dzied līdzi Blaumaņa sirsnīgajām kuplejām. Arī šovasar krāsns sprāgs, sirdis lūzīs, taču beigu beigās visi īstie pāri “dabūsies”… - tā sola izrādes veidotāji.
""Skroderdienās" kopā saplūst daudzas svarīgas komponentes – Līgo svētku nozīme, Blaumaņa iekodētais latviskums gan tēlos, gan attiecībās un kopā būšana, ko var pielīdzināt sadziedāšanās fenomenam, kad visi esam vienā ritmā un elpā," stāsta režisors Jānis Kaijaks.
Ogres teātra Publicitātes foto
Lomās varēs vērot: Antonija – Astra Kolberga, Aleksis – Ernests Greizis, Dūdars – Guntars Arājs, Kārlēns – Mārcis Broks, Rūdis – Mārtiņš Apsītis, Elīna – Katrīna Anna Andersone vai Linda Lūsa, Pindaks – Edijs Čibels vai Juris Gasparovičs, Pindacīša – Daiga Krūmiņa, Ieviņa – Ramona Rubene vai Katrīna Anna Andersone, Pičuks – Juris Jurāns, Auce – Madara Juška-Grundberga, Joske – Herberts Legants vai Kristians Rinalds Ģērmanis, Zāra – Annija Karīna Norberte, Ābrams – Andris Peismalietis, Tomulīša – Inta Bērziņa vai Inese Pivare, Bebene – Lauma Straume vai Sarmīte Krauze, Tonīte – Rūta Anna Freimane u.c. Piedalīsies arī Ogres teātra jaunie aktieri un Ogres Teātra studijas audzēkņi.
