Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 10:49

"Krāsns sprāgs, sirdis lūzīs..." Skroderdienas šovasar notiks Taurupē. Ogres teātris sola - būs arī zaļumballe!

"Krāsns sprāgs, sirdis lūzīs..." Skroderdienas šovasar notiks Taurupē. Ogres teātris sola - būs arī zaļumballe!
Publicitātes foto - Ogres teātris
Arī Ogres novadā neiztikt bez Skroderdienām! Kā katru gadu, vasaras saulgriežu laikā Ogres teātris dosies tūrē ar latviešiem tik iemīļoto brīvdabas iestudējumu. 13. jūnijā plkst.19.00 Taurupes brīvdabas estrādē būs skatāma Ogres teātra izrāde "Skroderdienas Silmačos" Jāņa Kaijaka režijā. Ogres teātris informē, ka ieeja būs bezmaksas un pēc izrādes gaidāma zaļumballe. Nākamās "Skroderdienas Silmačos" izrādes teātra aktieri izrādīs - 20. jūnijā Jersikas pilskalnā un 21. jūnijā Skrīveros.

Izrādes veidotāji atgādina, ka Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” ir latviešu teātra fenomens - luga, ko katros Jāņos latvieši labprāt skatījušies un skatās, smejas līdz asarām un dzied līdzi Blaumaņa sirsnīgajām kuplejām. Arī šovasar krāsns sprāgs, sirdis lūzīs, taču beigu beigās visi īstie pāri “dabūsies”… - tā sola izrādes veidotāji.

""Skroderdienās" kopā saplūst daudzas svarīgas komponentes – Līgo svētku nozīme, Blaumaņa iekodētais latviskums gan tēlos, gan attiecībās un kopā būšana, ko var pielīdzināt sadziedāšanās fenomenam, kad visi esam vienā ritmā un elpā," stāsta režisors Jānis Kaijaks.

Ogres teātra Publicitātes foto

Lomās varēs vērot: Antonija – Astra Kolberga, Aleksis – Ernests Greizis, Dūdars – Guntars Arājs, Kārlēns – Mārcis Broks, Rūdis – Mārtiņš Apsītis, Elīna – Katrīna Anna Andersone vai Linda Lūsa, Pindaks – Edijs Čibels vai Juris Gasparovičs, Pindacīša – Daiga Krūmiņa, Ieviņa – Ramona Rubene vai Katrīna Anna Andersone, Pičuks – Juris Jurāns, Auce – Madara Juška-Grundberga, Joske – Herberts Legants vai Kristians Rinalds Ģērmanis, Zāra – Annija Karīna Norberte, Ābrams – Andris Peismalietis, Tomulīša – Inta Bērziņa vai Inese Pivare, Bebene – Lauma Straume vai Sarmīte Krauze, Tonīte – Rūta Anna Freimane u.c. Piedalīsies arī Ogres teātra jaunie aktieri un Ogres Teātra studijas audzēkņi.

Ogres teātra Publicitātes foto

