Kravas ratiņu riteņi un kravnesība: ko pārbaudīt pirms iegādes?

Kravnesība jāpielāgo smagākajām kravām
Pirms ratiņu iegādes noskaidro, kāda būs maksimālā kravas masa, ko paredzēts regulāri pārvietot. Kravas ratiņi jāizvēlas ar kravnesību, kas atbilst konkrētajiem darba uzdevumiem, nepārsniedzot ražotāja noteikto maksimālo slodzi.
Nevajadzētu vadīties tikai pēc vidējā ikdienā pārvietojamā svara. Ja lielākoties transportējat 50 kilogramu kravas, bet periodiski nepieciešams pārvietot ievērojami smagākus priekšmetus, izvēlē jāņem vērā arī šie uzdevumi.
Būtiska ir arī kravas novietošana. Svars uz platformas jāizvieto pēc iespējas stabilāk un vienmērīgāk, lai saglabātu ratiņu vadāmību pārvietošanas laikā.
Riteņu izmērs ietekmē pārvietošanās ērtumu
Riteņu diametrs ir īpaši nozīmīgs, ja ratiņi regulāri tiek izmantoti uz dažādām virsmām. Mazāki riteņi var būt piemēroti gludām un līdzenām grīdām, savukārt lielāka diametra riteņi parasti vieglāk pārvar nelielus nelīdzenumus un sliekšņus.
Pirms izvēles apskatiet maršrutu, pa kuru kravas tiks transportētas. Pievērsiet uzmanību grīdas segumam, pārejām starp telpām, sliekšņiem un citiem iespējamiem šķēršļiem. Risinājums, kas labi darbojas uz gludas noliktavas grīdas, ne vienmēr būs tikpat piemērots nelīdzenākai darbnīcas vai āra virsmai.
Riteņu materiālam ir nozīme
Izvēloties ratiņus, pievērsiet uzmanību arī riteņu materiālam. Dažādi materiāli atšķiras pēc rites īpašībām, nodilumizturības, trokšņa līmeņa un piemērotības konkrētam grīdas segumam.
Piemēram, vietās, kur svarīgs ir zemāks trokšņa līmenis un saudzīgāka saskare ar grīdu, var būt piemēroti mīkstāka materiāla riteņi. Savukārt intensīvā industriālā vidē būtiska var būt izturība pret lielāku slodzi un regulāru lietošanu. Tāpēc riteņus ir vērts izvēlēties ne tikai pēc cenas vai izmēra, bet arī pēc faktiskajiem ekspluatācijas apstākļiem.
Manevrētspēja šaurās darba zonās
Noliktavās un darbnīcās ratiņiem bieži jāpārvietojas starp plauktiem, iekārtām un citām darba zonām. Šādās vietās īpaši svarīga ir laba manevrētspēja.
Grozāmi riteņi atvieglo virziena maiņu un palīdz manevrēt ierobežotā telpā. Atkarībā no konstrukcijas, ratiņiem var būt dažādas fiksēto un grozāmo riteņu kombinācijas. Piemērotākā izvēle ir atkarīga no tā, vai svarīgāka ir precīza manevrēšana vai stabila kustība taisnā virzienā.
Noderīga funkcija var būt arī riteņu bremzes, īpaši tad, ja ratiņus nepieciešams droši novietot iekraušanas, izkraušanas vai darba procesa laikā.
Pārbaudiet arī platformu un rokturi
Lai gan riteņi un kravnesība ir būtiski, jānovērtē arī pārējā konstrukcija. Platformai jābūt pietiekami lielai pārvadājamajiem priekšmetiem, savukārt rokturim - ērti sasniedzamam un piemērotam ratiņu vadīšanai.
Ja pārvietojat dažāda izmēra kastes vai vairākus priekšmetus vienlaikus, svarīgi izvēlēties konstrukciju, kas palīdz kravu novietot stabili. Tāpat jāņem vērā ratiņu kopējie izmēri, lai tie brīvi izbrauktu cauri durvīm un pārvietotos pa paredzētajiem maršrutiem.
Piemēroti ratiņi efektīvākai kravu pārvietošanai
Pirms iegādes salīdziniet kravnesību, riteņu diametru un materiālu, manevrētspēju, platformas izmēru un ratiņu konstrukciju kopumā. Jo precīzāk aprīkojums atbilst konkrētajai kravai un darba videi, jo ērtāk to varēs izmantot ikdienā.
AJ Produkti piedāvā dažādus ratiņu un kravu pārvietošanas risinājumus noliktavām, ražotnēm, darbnīcām un citām profesionālām darba vidēm. Izvērtējot pārvietojamo kravu svaru, grīdas segumu, nepieciešamo manevrētspēju un lietošanas intensitāti, varat piemeklēt aprīkojumu, kas palīdz padarīt ikdienas kravu pārvietošanu ērtāku un efektīvāku.