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Piektdiena, 05.06.2026 12:48
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Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 08:53

Kur šobrīd vispatīkamāk peldēties? Ūdens iesilis līdz pat 21 grādam

Leta
Kur šobrīd vispatīkamāk peldēties? Ūdens iesilis līdz pat 21 grādam
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 08:53

Kur šobrīd vispatīkamāk peldēties? Ūdens iesilis līdz pat 21 grādam

Leta

Lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru ūdens iesilis līdz 16..21 grādam, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Daugavā posmā no Pļaviņām līdz Baltkrievijas robežai, kā arī Aiviekstē ūdens temperatūra paaugstinājusies līdz 18, 19 grādiem, līdzīga temperatūra piektdienas rītā ir arī Ogres upē un Lielajā Juglā, savukārt Salacā pie Mazsalacas ūdens iesilis līdz 20 grādiem.

Gaujā ūdens temperatūra svārstās no 16 līdz 19 grādiem, citās Vidzemes upēs un arī Latgales upēs ūdens temperatūra galvenokārt ir 15..19 grādi.

Lielupē un Ventā ūdens temperatūra sasniedz 18..21 grādu, un vairumā Zemgales un Kurzemes upju ūdens nav vēsāks par 16 grādiem.

Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra galvenokārt ir 16..19 grādi. Ūdens temperatūra jūrā ir 11..16 grādi.

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības policijas sniegto informāciju ūdens temperatūra galvaspilsētas oficiālajās peldvietās ceturtdien bija no 14 grādiem jūrā un 15 grādiem Daugavā līdz 19 grādiem Bābelītī un Bolderājas karjerā.

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