Lāčplēša diena nenesīs izmaiņas laikapstākļos

Leta/OgreNet
Ogrē Lāčplēša dienā gaisa temperatūra būs no +3 līdz +5 grādiem. Debesis klās mākoņi, dienas pirmajā pusē gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, galvenokārt no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +5..+6 grādiem.

Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

