Sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas pēcpusdienā un vakarā vietām – galvenokārt Vidzemē – var atnest lietu un pērkona negaisu.
Pūtīs lēns dienvidu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas kļūs mērens, daļā piekrastes vējš iegriezīsies no jūras.
Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina diena, pūtīs neliels dienvidu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +26 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.