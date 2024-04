Lai pievērstu uzmanību augsnes veselībai, tiek uzsākta kampaņa “Augsnes stāsti”

Kampaņas ietvaros tiks stāstīts par augsnes funkcijām, tās veidiem un praksēm, ko lauksaimnieki veic, lai uzlabotu un nodrošinātu augsnes auglību.



Biedrības “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” vadītājs Valters Zelčs:“Aptuveni trešdaļa no visas Latvijas teritorijas ir lauksaimniecības zeme. Nereti cilvēki augsni uztver vien kā substrātu, kurā tiek audzēta pārtika, neaizdomājoties par pārējām vitāli svarīgajām funkcijām, kuras augsne veic. Augsne veic arī ūdens attīrīšanu un uzkrāšanu, vielu pārstrādi citos elementos un nodrošina mājvietu miljoniem dažādu mikroorganismu. Lai augsne pilnvērtīgi nodrošinātu visu šo funkciju izpildi, vienlaikus ļaujot mums izaudzēt veselīgu pārtiku, Latvijas lauksaimnieki ik gadu veic virkni svarīgu pasākumu augsnes veselības uzlabošanai. Latvijas sabiedrības pozitīvais novērtējums lauksaimniekus motivē ieviest vēl vairāk videi un klimatam draudzīgas prakses.”



Tai pat laikā sabiedrībā joprojām jūtams izpratnes trūkums par to, kas ir augsne, kādi ir tās veidi, kā arī redzam to, ka ir nepietiekoši stāstīts par to, kā augsnes veselību ir iespējams uzlabot.



“Neskatoties uz augsto sabiedrības novērtējumu, joprojām katru pavasari redzam iedzīvotāju satraukumu par to, vai, ražojot pārtiku, Latvijas lauksaimnieki nenoplicina augsni. To bieži pavada nepatiesi stereotipi par to, ka laukos vairs netiek izmantots zaļmēslojums, augsne netiek kaļķota, vai, ka laukos izmantotie minerālmēsli ir slikti. Patiesībā lauksaimnieki ik gadu kaļķo tūkstošiem hektāru lauksaimniecības zemes, un minerālmēsli ir pilnīgi normāls augsnes auglības uzlabošanas produkts. Arī zaļmēslojums Latvijā tiek sēts daudz. Piemēram, 2023. gadā vien zaļmēslojuma un starpkultūru platības Latvijā pārsniedza 60 000 hektāru. Salīdzinājumam, tā ir divreiz lielāka platība nekā visa Rīgas teritorija,”skaidro V. Zelčs.



Kampaņas sākums ir 19. martā un tā norisināsies līdz aprīļa vidum. Tās sākuma posmā iedzīvotājiem tiks skaidrotas augsnes funkcijas, veidi un veselīgas augsnes pazīmes, kam sekos informācija par augsnes mēslošanu un pasākumiem, ko lauksaimnieki veic augsnes ielabošanai.