Kā pāreja uz vasaras laiku mūs ietekmē?
Pārejot uz vasaras laiku, mēs “zaudējam” vienu miega stundu. Kā norāda M. Celmiņa, laika maiņa ietekmē mūsu diennakts ritmu jeb iekšējo bioloģisko pulksteni, kas regulē miegu, garastāvokli un enerģiju. Vairāk cieš tie, kuri jau tā guļ nepietiekami, tostarp bērni ar izjauktu dienas režīmu, cilvēki ar miega traucējumiem vai hroniskām veselības problēmām un tie, kuri ir jutīgāki pret gaismas izmaiņām.
Vasaras vakaros ilgāk saglabājas dabiskā gaisma, kas bremzē miega hormona melatonīna izdalīšanos, tādēļ ir grūtāk aizmigt un grūtāk piecelties no rīta. Sekas var būt aizkaitināmība, koncentrēšanās grūtības un samazināta produktivitāte. Dažiem cilvēkiem šīs izjūtas var turpināties līdz pat divām nedēļām pēc laika maiņas.
Sāc gatavoties jau šodien
Pāreja uz vasaras laiku notiks 29. martā. Miega speciāliste iesaka sākt pielāgošanos jau šodien, pakāpeniski pabīdot gulētiešanas laiku:
- šodien ej gulēt un celies 10–15 minūtes agrāk nekā parasti;
- katru nākamo dienu – pārbīdi gulētiešanas laiku vēl par 10–15 minūtēm, līdz organisms pakāpeniski pierod pie jaunā ritma;
- ja ir grūtības iemigt, nelieto kofeīnu saturošus produktus pēc plkst. 13.00, jo tie kavē melatonīna ražošanu;
- padari guļamistabu ērtu un miegam draudzīgu. Ja patīkamāk ir gulēt tumsā, tad ir vērts aizvērt žalūzijas vai izmantot miega masku;
- esi aktīvs dienas laikā – fiziskās aktivitātes veicina labāku miegu naktī;
- neaizgulies ilgi nedēļas nogalē. Pat ja šķiet vilinoši “atgūt” miegu, tas var tikai padziļināt diennakts ritma traucējumus.
Laika maiņa katru gadu atgādina, ka miegs nav greznība – tas ir pamats, uz kura balstās mūsu pašsajūta, produktivitāte un veselība. Jo apzinātāk izturamies pret savu miegu jau šodien, jo vieglāk organisms tiks galā ar laika maiņu, norāda M. Celmiņa.