Laiks doties rudens pārgājienā – kā to pārvērst par aizraujošu izklaidi bērniem?

Irina Sietiņa, ģeogrāfijas un meža ekoloģijas speciāliste, ikdienas darbā meklē veidus, kā pārgājienus grupās un īpaši ar bērniem padarīt pēc iespējas aizraujošākus. “Būsim atklāti – nav tā, ka bērniem ļoti patīk doties pārgājienos, drīzāk viņi dos priekšroku piedalīties dažādās aktivitātēs dabā. Tāpēc cenšos izmantot vizuālos materiālus, lai skaidri un interesanti parādītu dabas procesus un kopīgi ar bērniem sekotu līdzi maršrutam,” stāsta Irina Sietiņa.



Izmantot interaktīvus elementus un spēles



Lai mācītos dabā, sākumā viss jāsaliek pa plauktiņiem – kāds ir dienas rāmis, ko mēs darīsim, kā izskatās tas, ko mēs meklējam, kā tas ir radies un dažādi citi jautājumi. Visērtāk to ir parādīt ar grafikiem, zīmējumiem un shēmām, bet, ja pārgājienā dodas vesela skolēnu grupa, tas nav parocīgi. “Ļoti viegls un somā ērti ieliekams ir pārnēsājamais projektors. Uzliekot maršruta plānu vai kādu izglītojošu prezentāciju uz projektora, pārgājiena laikā vizuāli pievilcīgā un interaktīvā veidā varam sekot līdzi, kur atrodamies, noskaidrot vairāk par augiem un dzīvniekiem, ko ieraugām ceļa malā.”



Irina atzīst, ka bērni ir sajūsmā, mežā dodoties ar projektoru: “Viņiem rodas papildu motivācija, jo mēs ne tikai dodamies dabā, bet darbojamies un izglītojamies.” Šādas aktivitātes caur ierasto digitālo izklaidi un spēli palīdz veicināt bērnu interesi par dabu un tajā pašā laikā ierobežo telefonos pavadīto laiku.



Projektora izmantošana var būt efektīvs veids, kā organizēt viktorīnas, iemācīties ko jaunu vai parādīt vizuālu piemēru. Sagatavojot jautājumus platformā “Kahoot”, var azartiskā veidā pārbaudīt pārgājiena laikā iegūtās zināšanas. Turklāt projektoru var izmantot, lai lielākā ceļotāju grupā kopīgi aplūkotu un izpētītu maršrutus, kas vizuāli pieejami vairākās orientēšanās lietotnēs.



Iepazīt maršrutu orientēšanās lietotnēs



Pirms doties pārgājienā Irina iesaka kopā ar bērniem izpētīt maršrutu un apkārtējo vidi, ko precīzi attēlo dažādas orientēšanās lietotnes. Vēl bez ierastās “Google Maps” izmantošanas noderīga būs “Maps.mi” lietotne, kas strādā arī offline režīmā. Šāda rīka izmantošana mežā ir īpaši būtiska brīdī, kad telefonam pazūd internets. “Jebkurš var kļūt par gidu un pārgājienā doties individuāli – pirms dodies ceļā, lietotnē izvēlies maršrutu un lejupielādē karti telefonā. Pelēkās līnijas kartē iezīmēs dabas taku maršrutus,” skaidro Irina.



Lietotne “Latvianroutes” piedāvā ļoti plašu interaktīvu pārgājienu klāstu – autentiski ceļojumu maršruti aizraujošiem piedzīvojumiem un piepildītām brīvdienām gan vienatnē, gan ar ģimeni, dodoties pārgājienā ar kājām, ar velosipēdu apbraukājot vēl neizpētītus ceļus vai ar auto apmeklējot unikālākos apskates objektus.



“Strava” var būt noderīgs rīks ne tikai treniņu laikā un skrienot, bet arī izvēloties atbilstošāko pastaigu maršrutu. Šīs lietotnes priekšrocība ir tā, ka tā darbojas kā sociālo tīklu platforma – tā glabā datus par lietotājiem un viņu izvēlētajiem maršrutiem.



“AllTrails” lietotne un online versija ir resurss, kur apskatīt dažādu lietotāju izietās trases, novērtēt tās un salīdzināt atsauksmes. Īpaši noderīga ceļojumiem ārpus ierastās vides, lai pārliecinātos, kādi maršruti būs piemēroti katra ceļotāja fiziskās sagatavotības līmenim.



Digitālās izklaides un pārgājiena balansā – sarunas



Lielisks veids atpūtai pārgājiena noslēgumā ir āra kino. Kino vietas iekārtošana jau vien būs interesants notikums – iekarināt šūpuļtīklus, izdomāt, kur novietot projektoru un ekrānu, iekurt ugunskuru. “Esam organizējuši kopīgu pikniku mežā, kur ar bērniem skatījāmies dažādus video. Jutāmies tā, it kā būtu ceļojumā, jo noskatījāmies divdesmit minūšu garu video par mūsu drauga ceļojumu uz Šrilanku. Dažādu filmiņu vai dokumentālo filmu demonstrācija pirms vai pēc aktivitātēm vienmēr ir atsvaidzinoša,” piebilst Irina. Šis ir labs laiks, lai apskatītu arī pārgājiena laikā uzņemtos foto un pārrunātu, kā ir gājis.



Kā norāda gide, viņas ģimenē samērā liels izaicinājums ir regulēt to, cik daudz laika bērni pavada telefonos. Protams, mēs gribam, lai tas ir produktīvi, un stāstām bērniem par to, kā digitālās ierīces izmantot jēgpilni. Atslēgvārds balansam ir sarunas. Pēc kino vakara svaigā gaisā var pārrunāt, ko redzējām, dzirdējām, domājām, vai mēs arī tā darītu un vai tas vispār bija interesanti.



Bērniem patīk padzīvoties dabā, ja apsola, ka būs ugunskurs, maršmelovu vai skautu maizīšu cepšana, vecāki iekārs šūpoles vai slackline, bet vakara noslēgumā varēs skatīties multfilmu. Irina ir pārliecināta, ka veiksmīga ģimenes dabas piedzīvojuma pamatā maksimāli daudz aktivitāšu ir jācenšas pielāgot dabai – tas veidos balansu starp pastaigu svaigā gaisā un digitālo izklaidi.