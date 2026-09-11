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Signe, Signija
Piektdiena, 11. septembris, 2026 12:28

Laiks kārtīgi nopērties! Pirts dienā Ogres novadā durvis vērs septiņas pirtis

OgreNet
Laiks kārtīgi nopērties! Pirts dienā Ogres novadā durvis vērs septiņas pirtis
Foto: Visitogre.lv
Piektdiena, 11. septembris, 2026 12:28

Laiks kārtīgi nopērties! Pirts dienā Ogres novadā durvis vērs septiņas pirtis

OgreNet

Katru gadu septembra otrajā sestdienā Latvijā tiek atzīmēta Latvijas Pirts diena. Šajā dienā godinās pirti un pirts tradīcijas, kas mūsu zemē tiek koptas un celtas godā jau gadsimtiem ilgi, norāda Latvju pirts un spa asociācijā.

Arī Ogres novada pirtnieki ir pievienojušies Latvijas Pirts dienai un aicina ikvienu viesi izbaudīt pirts rituālus, iepazīt senās pirts tradīcijas un nesteidzīgi atpūsties, vēsta Ogres novada pašvaldībā. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicina pieteikties laikus.

Pirts baudītājus Ogres novadā gaidīs: 

  • Staltbriežu pirts Laukmalas ielā 1D, Dobelniekos, Tīnūžu pagastā, tālrunis 29743201;
  • melnā kaņepju Svētes pirts "Skalbēs", Lēdmanes pagastā, tālrunis 27869913;
  • Gitas Naktiņas pirts "Pakulājos”, Tīnūžu pagastā, tālrunis 29435674;
  • Jaunāres pirts "Jaunārēs 2", Meņģeles pagastā, tālrunis 29486658;
  • "Manas zemes pirts" Bekuciemā, tālrunis 29255097;
  • kaņepju pirts "Steam Spirit" Tīnūžu šosejā 11A, Ikšķilē, tālrunis 27001000;
  • Spēka pirts "Bērziņos", Ķeipenes pagastā, tālrunis 25445999.

Papildu informācija par Latvijas Pirts dienas piedāvājumiem pieejama Latvju pirts un spa asociācijas tīmekļvietnē www.latvjupsa.lv/vidzeme26, savukārt Latvijas Pirts dienas karte atrodama pirtsdiena.lv/#karte.

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