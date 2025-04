Lasāmgabals. Mīlas stāsti kā šausmenīte Anna Lejiņa

Kā skan tā paruna? No mīlestības līdz naidam ir viens solis? Šajos stāstos to vajadzētu pārfrāzēt: no paniskām bailēm līdz kāzām – viens solis. Nē, piespiedu kārtā neviens nevienu neprecēja, taču, kā mēdz rakstīt lubu literatūrā, divu mīlošu siržu iepazīšanās stāsts aizsākās kā šausmenē.