Svētdiena, 23. novembris, 2025 19:08

Leta
Latvijā 31% iedzīvotāju ēdienu līdzņemšanai iegādājas vismaz reizi nedēļā
Foto: pexels.com
Latvijā ēdienu līdzņemšanai vismaz reizi nedēļā iegādājas 31% iedzīvotāju, informēja tirdzniecības vietu "Narvesen" un kafejnīcu "Caffeine" pārvaldītājā SIA "Reitan Convenience Latvia", atsaucoties uz veikto aptauju.

Savukārt 58% aptaujāto atzīmējuši, ka biežāk apsvērtu veselīgas maltītes iegādi, ja tās veikalā būtu novietotas vienkopus viegli pamanāmās pieejamās vietās, piemēram, pie kases vai redzamākajos plauktos.

Aptaujas dati liecina, ka 42% Latvijas iedzīvotāju ikdienas līdzi ņemamo maltīšu un uzkodu izvēlē par svarīgāko kritēriju atzīst garšu. Tāpat 71% aptaujāto vismaz dažreiz aizdomājas par izvēlētā ēdiena veselīgumu.

Vienlaikus 70% iedzīvotāju atzīst, ka, cenšoties izvēlēties veselīgu ēdienu, ir gadījies saskarties ar nepietiekamu piedāvājumu. Visbiežāk pircēji vēlas atrast produktus ar samazinātu cukura daudzumu - tā norādījuši 38% respondentu, bet ar augstu olbaltumvielu saturu - 32%.

