Latvijā šā gada sākumā bija 31 sieviete ar vārdu Olimpiada, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā informācija.

PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā janvāra sākumā bija arī piecas Olimpiādas, 29 Olimpijas (vienā gadījumā kā otrais vārds), kā arī divi Olimpiji.

Latvijā šā gada sākumā bija arī pieci Zevi, 17 Hēras (četros gadījumos kā otrais vārds), 13 Atēnas (piecos gadījumos kā otrais vārds), kā arī divi Apolloni (vienā gadījumā kā otrais vārds).

Vienlaikus Latvijā reģistrētas trīs sievietes ar grieķu medību un šķīstības dievietes vārdu Artemīda, piecas sievietes ar vārdu Afrodīte (vienā gadījumā kā otrais vārds), viens vīrietis ar vārdu Hermess, kā arī divas Hestijas un viens Dionīss.

