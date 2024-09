Ministrija: Tēva loma bērnu audzināšanā pieaug

Tēva loma bērnu audzināšanā pieaug

Latvijā īpaši pēdējos gados tēva aktīva loma bērnu audzināšanā pieaug. Tēvi arvien vairāk iesaistās rūpēs par bērnu, ko apstiprina dažādi dati, tai skaitā dati par paternitātes atvaļinājumu izmantojušo tēvu skaitu.

Labklājības ministrs un trīs bērnu tētis Uldis Augulis uzsver: "Tētim ir neatņemama un nozīmīga loma bērna personības veidošanās procesā, jo īpaši būtisku iespaidu atstājot uz tādiem veselīgas personības veidošanās aspektiem kā drošības sajūta, dažādu dzīves prasmju attīstība, bērna uzvedība un pašapziņa. Katra minūte, ko tētis, tāpat kā mamma, investē, pavadot pilnvērtīgi laiku ar savu atvasi, ir nenovērtējama, lai bērni izaugtu par nobriedušām un pašapzinīgām personībām."

Noris kampaņa tēvu atbalstam

Arī šogad, atzīmējot Tēva dienu, Bērnu aizsardzības centra (BAC) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko kampaņu tēvu atbalstam "Uzticības tālrunis tēviem". Bērnu audzināšana tēviem var sagādāt gandarījumu un lepnumu, tomēr papildus tie var būt arī izaicinājumi un neskaidri jautājumi, uz kuriem nav tūlītējas atbildes. Līdz 8. septembrim tēvi tiek aicināti zvanīt uz 116111, lai kopīgi pārrunātu un saņemtu profesionālu atbalstu ar bērnu audzināšanu saistītos jautājumos. Kampaņas mērķis ir atbalsta sniegšana tēviem, tomēr caur to vēlas uzsvērt un novērtēt tēvu nozīmīgo lomu savu bērnu dzīvē.

Konsultācijas iespējams saņemt gan telefoniski, zvanot uz uzticības tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā, gan rakstiski, sazinoties ar speciālistiem čatā (čats meklējams vietnē www.uzticibastalrunis.lv un pieejams darbdienās no plkst. 12.00 līdz 20.00), kā arī e-konsultācijas veidā (e-konsultācijas iespējams saņemt, gan rakstot uz e-pasta adresi , gan aizpildot e-konsultācijas formu vietnē www.uzticibastalrunis.lv).

Tāpat ikviens aicināts 8.septembrī plkst. 12.00 apmeklēt vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" rīkoto Tēva dienas gājienu no Brīvības pieminekļa un festivālu Vērmanes dārzā, kur paredzēta daudzveidīga skatuves programma un aktivitātes parka teritorijā. Vairāk - www.mammamuntetiem.lv.

Daži skaitļi un fakti par tēviem

• Saskaņā ar Centrālas statistikas pārvaldes datiem 2023. gadā 27,7% no visām Latvijas mājsaimniecībām bija mājsaimniecības ar bērniem, t.sk. 6,2% mājsaimniecību veidoja pāri ar vienu bērnu, 6,1% - pāri ar diviem bērniem, 2,1% - pāri ar trim vai vairāk bērniem un 4,6% mājsaimniecību veidoja viens pieaugušais ar bērniem (salīdzinājumam - 2022. gadā 27,6% no visām Latvijas mājsaimniecībām bija mājsaimniecības ar bērniem, t.sk. 5,8% mājsaimniecību veidoja pāri ar vienu bērnu, 6,2% - pāri ar diviem bērniem, 2,3% - pāri ar trim vai vairāk bērniem un 4,7% mājsaimniecību veidoja viens pieaugušais ar bērniem).

• 2023. gadā dzimušo skaits sasniedza 14,5 tūkstošus, kas ir zemākais rādītājs pēdējo 100 gadu laikā. Pērn, tāpat kā iepriekšējā gadā, visvairāk bērni piedzimuši tēviem vecumā no 30 līdz 34 gadiem, no 35 līdz 39 gadiem un no 25 līdz 29 gadiem. Vidējais tēva vecums turpina pieaugt.

• No 2022. gada 1. augusta tika mainīti arī paternitātes pabalsta piešķiršanas nosacījumi, pagarinot pabalsta piešķiršanas termiņu līdz sešiem mēnešiem no bērna piedzimšanas brīža (pirms tam - divi mēneši) un mainot paternitātes atvaļinājuma ilgumu no 10 kalendāra dienām uz 10 darba dienām, tādējādi nodrošinot gan elastīgu pabalsta izmantošanas periodu, gan palielinot pabalsta atvietojumu. Turklāt paternitātes atvaļinājumu var izmantot arī cita persona, kas nav bērna tēvs. 2023. gadā paternitātes pabalstu saņēma 8478 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 34,2 gadi (2022. gadā - 9007 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 33,9 gadi).

• Lai arī bērna saslimšanas gadījumā pēdējos piecos gados pieaudzis tēvu skaits, kas paliek mājās ar bērnu, visbiežāk mammas ir tās, kas ņem darba nespējas lapas. 2023. gadā slima bērna kopšanai pabalstu saņēmušo skaitā 66,7% bija sievietes un 33,3% - vīrieši.

• Darba likumā ir noteiktas tiesības, kas ļauj vecākiem vairāk laika veltīt bērniem dažādos bērna vecuma posmos. Tēviem, kuri aprūpē mazāk par trijiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem, pienākas ne mazāk par vienu darba dienu papildatvaļinājuma. Tiem, kuri aprūpē vismaz trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti, - trīs darba dienas papildatvaļinājuma.

• Bērnu aprūpē vīrieši Latvijā iesaistās mazāk aktīvi nekā sievietes, piemēram, 2023. gadā 83% no vecāku pabalstu saņēmējiem bija sievietes un 17% - vīrieši (3143 personas). Lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi darbā, uzlabojot darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas un nosakot ar ģimenes pienākumiem saistītu atvaļinājumu un elastīga darba režīma minimālās prasības, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības.

Līdz ar to, lai veicinātu pēc iespējas līdzvērtīgāku abu vecāku iesaisti rūpēs par bērniem, 2023. gadā tika ieviesta vecāku pabalsta nenododamā daļa divu kalendāro mēnešu garumā katram no vecākiem. Nosacījumi par divu mēnešu nenododamo vecāku pabalsta daļu paredz, ka katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, ir tiesības uz vismaz divus kalendāra mēnešus ilgu vecāku pabalsta nenododamo daļu, kuru nevar izmantot otrs vecāks. Pēc statistikas datiem, 2023. gadā vidēji mēnesī nenododamo daļu izmantoja 171 persona (tostarp 122 vīrieši). 2024. gada pirmajā pusgadā minēto personu loks ir 911 personas, tostarp 331 vīrietis.