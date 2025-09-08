Latvijā būs iespējams novērot pilnu Mēness aptumsumu

Rīgā aptumsuma pilnā fāze sāksies šodien plkst.20.30, bet tā beigsies plkst.21.52. Stundas garumā līdz plkst.22.56 būs novērojama daļējā Mēness aptumsuma fāze.
Biedrībā informē, ka aptumsums būs novērojams debess austrumu pusē. Lai novērotu Mēness aptumsumu, nav nepieciešams speciāls aprīkojums. Galvenais priekšnoteikums novērojumiem ir skaidras debesis un piemērota novērojumu vieta, kurā skatu austrumu un dienvidaustrumu virzienā neaizsedz ēkas vai koki.
Speciālisti skaidro, ka Zemi aptver atmosfēras slānis, kas kalpo kā gaismas laušanas vide, tādēļ pilnā aptumsuma maksimumā Mēness nekļūst pilnīgi melns, bet tiek izgaismots tumši sarkanīgā vai brūnganā tonī. Pēdējās desmitgadēs šo efektu sociālajos tīklos bieži dēvē par "asiņaino Mēnesi", savukārt daži šo nokrāsu salīdzina ar dzelzs rūsu.
Biedrībā atzīmē, ka Mēness aptumsumi nav pārāk reta astronomiska parādība, tomēr iepriekš pilns Mēness aptumsums Latvijā notika pirms vairāk nekā sešiem gadiem - 2019.gada 21.janvārī.
Nākamā iespēja novērot daļēju Mēness aptumsumu Latvijā būs pēc nepilna gada - 2026.gada 28.augusta agrā rītā, bet nākamais pilnais Mēness aptumsums būs novērojams 2028.gada pēdējās dienas vakarā.
Latvijas Astronomijas biedrība apvieno astronomijas profesionāļus un interesentus, lai popularizētu astronomiju. Biedrības biedri piedalās žurnāla "Zvaigžņotā Debess" veidošanā, vada debess novērojumus Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī un organizē regulāras informatīvas sanāksmes.