Otrdien debesis brīžiem skaidrosies un daudzviet līs, piekrastē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +3..+7 grādi, piekrastē - līdz +10 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +8..+12 grādiem.
Nedēļas vidū palaikam gaidāms lietus un dūmaka, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs +8..+13 grādus, naktis nebūs vēsākas par +6 grādiem. Atsevišķās novērojumu stacijās, iespējams, tiks pārspēti siltuma rekordi.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē nav gaidāmi lieli nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra kļūs par kādu grādu zemāka.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šīs nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma četrus grādus virs normas, savukārt nākamnedēļ tā varētu pazemināties līdz novembrim atbilstošam līmenim.