Piektdiena, 20. marts, 2026 09:57

Latvijā gaidāmas dzestras naktis un pavasarīgi siltas pēcpusdienas

Leta
Foto: www.pexels.com
Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra Latvijas lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, bet pēcpusdienas būs pavasarīgi siltas, prognozē sinoptiķi.

Iepriekšējās trijās nedēļās tika pārspēti 122 siltuma rekordi. Jauni rekordi nav gaidāmi, jo gaisa temperatūra nepakāpsies tik augstu kā dažās dienās marta pirmajā pusē.

Sestdien un svētdien būs sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs lēns vējš, svētdien brīžiem gaidāms mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sestdien pazemināsies līdz -1..-6 grādiem naktī un paaugstināsies līdz +8..+12 grādiem pēcpusdienā, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +5 grādus. Svētdiena gaidāma vienu vai divus grādus siltāka.

Paredzams, ka līdzīgi laikapstākļi saglabāsies pirmdien, vien mākoņu kļūs vairāk. Sākot ar pirmdienas vakaru, pieaugs nokrišņu varbūtība. Nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus, dažkārt iespējama arī krusa un slapjš sniegs. Palaikam pastiprināsies vējš, tas galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem.

