Latvijā iedzīvotāju vidējais vecums gada sākumā bija 43,5 gadi

Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums šā gada sākumā bija 43,5 gadi, kas ir par trim mēnešiem vairāk nekā 2024.gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Sieviešu vidējais vecums bija 46,2 gadi, bet vīriešu - 40,3 gadi.

Vienlaikus mediānas vecums šā gada sākumā bija nedaudz lielāks - 44 gadi, kas ir tāds pats, kāds bija 2024.gada sākumā. Tostarp sieviešu mediānas vecums bija 48 gadi, bet vīriešu - 41 gads. Mediānas vecums ir tas vecums, pie kura sabiedrības iedzīvotāju kopskaitā puse cilvēku ir jaunāki vai vienāda vecuma un otra puse - vecāki vai vienāda vecuma.

Lielākais vidējais vecums - 48,5 gadi - šā gada sākumā bija Krāslavas novadā, bet mazākais - 35,2 gadi - Mārupes novadā. Arī lielākais mediānas vecums - 52 gadi - bija Krāslavas novadā, bet mazākais - 37 gadi - Mārupes novadā.

