Latvijā iedzīvotāju vidējais vecums gada sākumā bija 43,5 gadi

Sieviešu vidējais vecums bija 46,2 gadi, bet vīriešu - 40,3 gadi.
Vienlaikus mediānas vecums šā gada sākumā bija nedaudz lielāks - 44 gadi, kas ir tāds pats, kāds bija 2024.gada sākumā. Tostarp sieviešu mediānas vecums bija 48 gadi, bet vīriešu - 41 gads. Mediānas vecums ir tas vecums, pie kura sabiedrības iedzīvotāju kopskaitā puse cilvēku ir jaunāki vai vienāda vecuma un otra puse - vecāki vai vienāda vecuma.
Lielākais vidējais vecums - 48,5 gadi - šā gada sākumā bija Krāslavas novadā, bet mazākais - 35,2 gadi - Mārupes novadā. Arī lielākais mediānas vecums - 52 gadi - bija Krāslavas novadā, bet mazākais - 37 gadi - Mārupes novadā.