Tas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES).
Baltijas valstu vidū augstākais nesen absolvējušo nodarbinātības līmenis reģistrēts Lietuvā, kur tas ir par 3,3 procentpunktiem augstāks nekā Latvijā. Savukārt Igaunijā šis rādītājs ir par 2,1 procentpunktiem zemāks.
ES visaugstākais nesen absolvējušo nodarbinātības līmenis ir Maltā un Vācijā, kur darbu atraduši vairāk nekā 90% absolventu. Tikmēr zemākie rādītāji reģistrēti Grieķijā un Itālijā - attiecīgi 62,4% un 71,8%. Latvija ES valstu vidū ieņem 15. vietu pēc nesen absolvējušo nodarbinātības līmeņa.
Pēdējos desmit gados nesen absolvējušo nodarbinātības līmenis Latvijā pieaudzis par 4,3 procentpunktiem, kamēr ES kopumā pieaugums bijis straujāks un sasniedzis 7,5 procentpunktus.
Latvijā nesen absolvējušo jauniešu vidū nodarbinātības līmenis vīriešiem bija augstāks nekā sievietēm. Darbu bija atraduši 87,6% vīriešu un 77,3% sieviešu. Līdzīga tendence novērota arī ES kopumā, kur nodarbināti bija 84,4% vīriešu un 81,6% sieviešu.