Tajā pašā laikā Igaunijā prognozēts 4,8% pieaugums mēneša pamatalgām un 5% gada kopējam atalgojumam, savukārt Lietuvā - 5% mēneša pamatalgām un 6% gada kopējam atalgojumam.
Pēc "Figure Baltic Advisory" vēstītā, straujākais kāpums mēneša pamatalgai gaidāmas biznesa pakalpojumu sektorā - par 5,9%, ražošanā - par 4,6%, informācijas tehnoloģiju (IT) un telekomunikāciju jomā - par 4,4%, kā arī finanšu pakalpojumu jomā - par 4,4%. Mērenākais mēneša pamatalgas pieaugums šogad prognozēts transporta un loģistikas nozarē - par 3%.
"Figure Baltic Advisory" vecākā konsultante Dace Tauriņa norāda, ka ir palielinājies to organizāciju īpatsvars, kurām algu pieaugums nesagādās īpašas pūles - 68% 2026. gadā salīdzinājumā ar 60% 2025. gadā. Spiediens uz algām organizācijās ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - 72% 2026. gadā un 76% 2025. gadā.
Darbaspēka izmaksu palielinājumu 2026. gadā plāno 81% organizāciju, kas ir trešais augstākais rezultāts kopš 2015. gada. To nosaka gan strukturētāki un regulārāki algu pārskati, gan gatavošanās Eiropas Savienības Darba samaksas direktīvas prasību izpildei, gan esošā sīvā konkurence par noteiktu amatu veicējiem darba tirgū, norāda "Figure Baltic Advisory".
Tāpat kompānijā min, ka, analizējot organizāciju prognozes par uzņēmējdarbības vidi 2026. gadā, secināt, ka 31% respondentu uzskata, ka šis gads būs labāks par iepriekšējo. Salīdzinot ar pērno gadu, ir sarucis to organizāciju īpatsvars, kas sagaida, ka šis gads biznesā būs veiksmīgāks nekā iepriekšējais, kā arī būtiski ir palielinājusies to respondentu daļa, kas norāda uz augstu nenoteiktību attiecībā uz nākotni - 17% atbildējuši, ka ir grūti paredzēt šā gada rezultātus. Līdz ar to ir nedaudz pieaudzis to organizāciju skaits, kas 2026. gadā neplāno veikt būtiskas biznesa investīcijas - 62% 2026. gadā salīdzinājumā ar 58% 2025. gadā.
Darbinieku slodzes lielais apmērs patlaban ir nozīmīgākais personāla vadības izaicinājums, otrajā vietā ierindojot darba produktivitātes paaugstināšanu. Inflācija un darbinieku pieejamība darba tirgū arī joprojām saglabājas kā būtiskas problēmas un ietekmē atalgojuma lēmumus. 2026. gadā tipiskākais attālinātā un klātienes darba proporcijas modelis Latvijas organizācijās ir 40% darbs attālināti un 60% klātienē jeb divas dienas attālināti un trīs dienas klātienē. Lielas izmaiņas attālinātā un klātienes darba organizēšanā Latvijas organizācijās netiek sagaidītas.
Pētījumā piedalījās dalībnieki no 121 organizācijas Latvijā, pārstāvot pārdošanas, ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), finanšu, transporta un loģistikas, biznesa pakalpojumu un citas nozares. Pētījumā piedalījās 25% organizāciju ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, 51% organizāciju ar 50 līdz 500 darbiniekiem un 24% organizāciju, kurās ir līdz 50 darbiniekiem.