Dienā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, vietām, galvenokārt ziemeļos, gaidāms lietus, bet austrumos iespējama arī atkala. Rīta stundās vietām redzamību pasliktinās migla.
Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš vēl dienas sākumā piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē (m/s). Gaiss iesils līdz +1...+5 grādiem.
Rīgā dienā lielākoties būs mākoņains laiks, bet nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +2...+3 grādi, prognozē LVĢMC.
Turpmākajās dienās gaidāms pārsvarā sauss laiks un dienās termometra stabiņš pieturēsies virs nulles atzīmes. Naktīs vēl daudzviet gaiss atdzisīs līdz nullei, savukārt dienās jau visā valsts teritorijā gaidāmi "plusi" un manāmāk kusīs sniega sega.
Turpmākajās dienās nokrišņu daudzums būs neliels un, mainoties gaisa temperatūrai, mainīsies arī nokrišņu veids. Vējš dominēs lēns līdz mērens. Debesīs būs vairāk mākoņu, bet atsevišķās teritorijās sabiezēs migla.
Sestdien vēl starp mākoņiem uzspīdēs kāds saules stars, savukārt svētdien mākoņi klās lielāko debesu daļu. Vietām gaidāms lietus. Sestdien daudzviet, bet svētdien vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs 0, +6 grādu robežās.
Nākamās nedēļas sākumā laika apstākļus noteiks anticiklons, kura ietekmē laiks būs galvenokārt sauss un dominēs lēns vējš. Vien otrdien Latvijas austrumu daļu šķērsos nokrišņu zona, kas nesīs lietu un slapju sniegu.
Nedēļas otrajā pusē būtiski nokrišņi netiek prognozēti, biežāk uzspīdēs saule. Naktīs gaiss atdzisīs vairākus grādus zem nulles, tomēr dienās atkal iesils virs nulles atzīmes.
Pozitīvās gaisa temperatūras samazinās sniega segas biezumu - sākumā sniegs kusīs piekrastes rajonos un pakāpeniski no rietumiem saruks straujāk. Šobrīd austrumos ir visbiezākā sniega sega, vietām pārsniedzot pat pusmetru, un tur arī sniegs turēsies visilgāk.