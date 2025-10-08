Trešdiena, 08.10.2025 21:02
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 12:58

Latvija pievienosies starptautiskajam vienošanās dokumentam par miermīlīgu un ilgtspējīgu kosmosa izpēti

Valdība otrdien atbalstīja Latvijas pievienošanos ASV vadītajai "Artemis Accords" jeb "Artemis" vienošanās dokumentam, kas nosaka principus miermīlīgai un ilgtspējīgai kosmosa izpētei.

Latvijas pievienošanās mērķis ir stiprināt sadarbību ar ASV kosmosa nozarē, veicināt Latvijas industrijas un pētniecības integrāciju starptautiskajos projektos, kā arī palielināt valsts redzamību globālā mērogā, norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Vienošanos plānots parakstīt šomēnes Ministru prezidentes vizītes laikā Vašingtonā. Ja tas nenotiks, vienošanos līdz gada beigām varētu parakstīt izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).

"Artemis" vienošanās balstās uz ANO 1967.gada Kosmosa līguma principiem un paredz miermīlīgu kosmosa izmantošanu, zinātnisko datu apmaiņu un kosmosa mantojuma saglabāšanu.

Tā ir politiska vienošanās, kuras parakstīšana Latvijai neradīs papildu administratīvās vai tiešas finansiālās saistības. Tomēr nākotnē varētu būt nepieciešami papildu ieguldījumi, ja Latvija izvēlētos paplašināt līdzdalību starptautiskās kosmosa objektu izpētes misijās vai palielinātu atbalstu nacionālajai industrijai un zinātniskajiem institūtiem, lai izmantotu vienošanās sniegtās sadarbības iespējas, piebilst IZM.

Vienošanos 2020.gadā izstrādāja ASV valdība un NASA. Līdz šim to parakstījušas vairāk nekā 50 valstis, tostarp arī Lietuva un Igaunija.

Šopavasar Latvija oficiāli ratificēja ANO līgumu par valstu darbības principiem kosmosa, tostarp Mēness un citu debess ķermeņu, izpētē un izmantošanā jeb ANO Kosmosa līgumu. To ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, apņemoties ievērot starptautiski noteiktus principus par kosmosa izmantošanu tikai miermīlīgiem mērķiem, valstu atbildību par darbībām kosmosā, kosmosa pieejamību visām valstīm, kosmosa objektu reģistrāciju un pārraudzību, kā arī aizsardzību pret kodolieroču izvietošanu kosmosā.

