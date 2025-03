Latvijā pirmajos divos mēnešos reģistrēti 3236 kaķi un 13 mājas seski

Tostarp februārī reģistrēts 1491 kaķis un neviens mājas sesks.

Savukārt kopš 2024.gada 1.jūlija, kad stājās spēkā grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā, paredzot kaķu un mājas sesku obligātu apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju, reģistrēti 17 224 kaķi un 71 mājas sesks.

Kopumā Latvijā 2025.gada 1.martā reģistrēti 44 705 kaķi un 250 mājas seski, kā arī 227 214 suņi.

Jau ziņots, ka sterilizēts kaķis, kurš ir vecāks par sešiem mēnešiem un ir apzīmēts ar mikroshēmu, drīkst brīvi uzturēties ārpus īpašnieka teritorijas. Savukārt nesterilizēts kaķis ārpus īpašnieka teritorijas var uzturēties, ja tam ir uzlikta atbilstoša kaklasiksna vai iemaukti, ja to ved pie pavadas vai arī, ja tas atrodas pārvietošanai paredzētā somā, konteinerā vai būrī.

Kaķus un mājas seskus var neapzīmēt ar mikroshēmu, ja kaķi un mājas sesku nepavairo, neatsavina, tostarp nepārdod, neatdod un nedāvina, nenodod dzīvnieku viesnīcā, tie nepiedalās izstādē vai citā publiskā pasākumā, tie netiek ievesti no citas valsts, kaķis brīvi neuzturas ārpus sava īpašnieka vai turētāja lietošanā esošās teritorijas, tas ir bezsaimnieka kaķis vai arī, ja tas nav ievietots dzīvnieku patversmē.

Suņu, kaķu un mājas sesku apzīmēšanu ar mikroshēmu, mājas dzīvnieka pases izsniegšanu un pirmreizējo reģistrēšanu datubāzē veic praktizējošs veterinārārsts. No 2025.gada 1.janvāra, pirmreizēji reģistrējot suņa, kaķa un mājas seska mazuļus, jānorāda to mātes mikroshēmas numurs. No 2025.gada 1.janvāra LAD datubāzē jāreģistrē arī suņa, kaķa un mājas (istabas) seska pavairošana pēc katras mazuļu piedzimšanas, norādot dzimšanas datumu un mazuļu skaitu metienā.

Nosacījums par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu attiecas arī uz dzīvnieku patversmēm. Kad suns, kaķis vai mājas sesks nonāk patversmē, tās darbiniekiem ne vēlāk, kā vienas stundas laikā pēc dzīvnieka uzņemšanas, jāpārbauda mājas dzīvnieka identifikācijas un reģistrācijas dati LAD datubāzē un nekavējoties jāpaziņo dzīvnieka īpašniekam par mājas dzīvnieka saņemšanas laiku un vietu.

Savukārt, ja dzīvnieks nav apzīmēts ar mikroshēmu un nav reģistrēts datubāzē, praktizējošam veterinārārstam 72 stundu laikā, izvērtējot dzīvnieka vecumu un veselības stāvokli, tas jāapzīmē ar mikroshēmu, jāvakcinē pret trakumsērgu un jāreģistrē datubāzē, norādot patversmi kā dzīvnieka turētāju, un jānoformē tam mājas dzīvnieka pase.