Latvijā šajā dzinējmedību sezonā nomedīts 28 741 staltbriedis

Foto: pexels.com
Latvijā līdz 2025./2026. gada dzinējmedību sezonas beigām 15. februārī ir nomedīts 28 741 staltbriedis, kas veido 81% no limita, informēja Valsts meža dienestā (VMD).

Tostarp no kopējā staltbriežu nomedītā apmēra šajā medību sezonā 32% bija staltbriežu buļļi, 37% - staltbriežu govis un 31% - staltbriežu teļi.

Dienestā norādīja, ka 2025./2026. gada medību sezonā visvairāk staltbriežu ir nomedīts Kurzemē, bet vismazāk - Latgalē.

VMD Kurzemes virsmežniecībā nomedīts 12 601 staltbriedis, Centra virsmežniecībā - 7006, Vidzemes virsmežniecībā - 4578, Dienvidu virsmežniecībā - 3183, bet Austrumu virsmežniecībā - 1373.

Tāpat līdz dzinējmedību sezonas beigām nomedītas 22 554 mežacūkas.

Dienestā atzīmēja, ka noslēgusies dzinējmedību sezona, taču mežacūkas, staltbriežu teļus un līdz divus gadus vecus staltbriežu buļļus joprojām ir atļauts medīt līdz medību sezonas noslēgumam 31. martā.

VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kurā tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.

