Sešu gadu laikā - no 2019. gada vidus līdz šā gada 1. jūlijam - Latvijā palielinājusies vārdu Ieva un Ādams popularitāte, liecina Pilsonības migrācijas un lietu pārvaldes (PMPL) sniegtā informācija.

Ādams un Ieva kristīgajā pasaule ir pazīstami kā pirmie cilvēki, kurus radīja Dievs. Latvijā viņu vārda diena tiek atzīmēta 24. decembrī.

Atbilstoši PMPL informācijai 2019. gada jūlijā Latvijā bija 280 cilvēki, kuriem pirmais vai vienīgais vārds ir Ādams, kā arī 12 cilvēki, kuriem tas bija otrais vai trešais vārds.

Savukārt 2025. gada 1. jūlijā Latvijā bija reģistrēti 374 Ādami, kuriem tas bija pirmais vai vienīgais vārds, kā arī 89 Ādami, kuriem tas bija otrais vai trešais vārds.

2019. gada 1. jūlijā Latvijā bija 9860 Ievas, kurām tas bija pirmais vai vienīgais vārds, kā arī 153 Ievas, kurām tas bija otrais vai trešais vārds.

Turpretim 2025. gada 1. jūlijā Ievu skaits, kurām tas bija pirmais vai vienīgais vārds, bija palielinājies līdz 9984, bet Ievas ar šo vārdu kā otro vai trešo bija 156.

