Latvijā uz LED ekrānu skatuves veidos lielāko mīlestības vēstuli, katrs tajā var piedalīties

Latvijā uz LED ekrānu skatuves veidos lielāko mīlestības vēstuli, katrs tajā var piedalīties
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Īpašā nedēļā, kad tiks svinēta arī Valentīndiena, Latvijā notiek īpaša un emocionāla akcija – Lielākā mīlestības vēstule pasaulē, kurā ikviens aicināts piedalīties un ar roku rakstīt mīlestības vēstuli vai sirsnīgu ziņu. Rezultāts būs redzams 5. Lielais Koncerts 30.maijā Mežaparkā. Visi, kas šajā akcijā vēlas piedalīties, var savu mīlestības vēstījumu iesūtīt līdz 15.februārim.

Visas iesūtītās vēstules apvienosies vienā simboliskā mīlestības vēstulē, kas atdzīvosies dziesmas projekcijā uz lielākās LED ekrānu skatuves Latvijas koncertu vēsturē - 5.Lielais Koncerts jubilejas skatuves, kas šogad pārspēs visu līdz šim redzēto.  

Organizatori sola, ka tā būs vizuāla un emocionāla pieredze, kurā katrs dalībnieks būs daļa no kopīga stāsta par mīlestību, tuvību un cilvēcību.

“Mēs vēlamies radīt sajūtu, ka šai laikā katra balss, katrs vārds un katra emocija ir svarīga. Šī būs ne tikai mākslinieciska akcija, bet arī spēcīgs atgādinājums par to, cik svarīgi ir pateikt savējiem – “es tevi mīlu”,” skaidro Lielais Koncerts vadītāja Elīna Zālīte-Saulriete.  

Visi, kas vēlas piedalīties un būt daļa no lielākās mīlestības vēstules pasaulē, aicināti ar roku uzrakstīt mīlestības vēstuli vai ziņu, nofotogrāfēt to un iesniegt www.lielaiskoncerts.lv sadaļā “ Mīlestības vēstule”. Vēstuli var arī atnest uz Domina Shopping informācijas centru un ievietot īpaši izveidotā kastītē.  

Svinot piecu gadu jubileju, 5.Lielais Koncerts organizatori dāvās klausītājiem gan skaistākos mirkļus no iepriekšējiem gadiem, gan pavisam jaunas aranžijas un negaidītas muzikālās satikšanās. Dziesmas, kuras iemīļojušas paaudzes, šoreiz izskanēs jaunās krāsās un īpašos muzikālos apvienojumos.

Latvijā lielākais skatītāju kopkoris – kā vienmēr būs galvenais koncerta dalībnieks, kas kopā ar īpašo Lielais Koncerts bigbendu un stīgu orķestri, diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, piešķirs svētkiem nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu.

