Šogad plānots izlaist līgavas vainagam veltītu kolekcijas monētu, zelta monētu "Zelta sēkliņas", radošajai enerģijai veltītu kolekcijas monētu, kastanim veltītu kolekcijas monētu un Annas Brigaderes pasaku tēliem veltītu kolekcijas monētu.
Savukārt 2026. gada nogalē tiks emitēta divu eiro piemiņas monēta, kas veltīta Ziemassvētku tirdziņa tradīcijai Latvijā. Monēta tiks izlaista suvenīrkartītēs ("Brilliant Uncirculated" kvalitātē) un tīstokļos jeb ruļļos apgrozības kvalitātē.
Šogad tiks izlaists arī Ziemassvētku tirdziņa tradīcijai Latvijā veltīts apgrozības monētu komplekts "Brilliant Uncirculated" kvalitātē.
Monētu izlaišanas datumi tiks paziņoti neilgi pirms dienas, kad tās būs pieejamas iegādei. Jaunās monētas emisijas dienās varēs iegādāties tikai tīmekļvietnē "e‑monetas.lv". Monētas, kuras ir pieejamas iegādei ilgāku laiku, var iegādāties arī klātienē Latvijas Bankas kasēs Rīgā, Bezdelīgu ielā.
Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.
Vienlaikus katru gadu ikviena eirozonas valsts var izlaist divas divu eiro piemiņas monētas, kas veltītas valsts, Eiropas vai pasaules nozīmes notikumiem. Papildus tam visas eirozonas valstis kopā var izlaist vēl vienu divu eiro monētu kādas kopējas Eiropas Savienības valstu tēmas ietvaros. Piemiņas monētām ir tādas pašas iezīmes kā parastajām divu eiro apgrozības monētām, bet pusē ar attiecīgās valsts veidoto simboliku uz tām attēlots piemiņas motīvs.
Latvijā pirmā īpašā dizaina divu eiro piemiņas monēta, kuru Latvijas Banka laida apgrozībā 2014. gadā, veltīta Rīgai - uz monētas attēlota Vecrīgas panorāma.