Latvijas dārzeņu un augļu dienu ietvaros vietējo produktu iekļaušana izglītības iestāžu ēdienkartēs tiek īpaši izcelta, aicinot pievērst uzmanību vietējo dārzeņu nozīmei bērnu veselībā, attīstībā un ikdienas ēšanas paradumos.
"Baltic Restaurants" valdes loceklis Guntis Bredovskis stāsta: "Skolu ēdināšanā vienmēr dodam priekšroku Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. Kad sezonā ir pieejami vietējie dārzeņi un augļi, tos iekļaujam ēdienkartēs biežāk – tas ļauj bērniem ēst svaigi un pilnvērtīgi, vienlaikus stiprinot Latvijas zemniekus un ražotājus. Tā veidojas sadarbība, kurā ieguvēji ir visi – vietējais audzētājs piegādā savus labumus skolām un bērnudārziem visā Latvijā, bet mēs varam būt droši, ka bērni saņem kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Šobrīd sadarbojamies ar vairāk nekā 100 Latvijas saimniecībām, un mūs visus vieno viens mērķis – lai bērni būtu paēduši un veseli."
Latvijā audzēti dārzeņi un augļi ir ne tikai veselīgas ēdienkartes pamats, bet arī nozīmīga daļa no valsts ekonomikas un lauku reģionu attīstības. Vietējie produkti nozīmē īsāku ceļu līdz patērētājam, mazāku ietekmi uz vidi un lielāku uzticību tam, kas nonāk uz šķīvja, norāda uzņēmumā.
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi "Rīcības plānu skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanai Latvijā 2025.-2027. gadam", lai nodrošinātu skolēnus ar veselīgu un garšīgu maltīti, kas pagatavota primāri no vietējiem ilgtspējīgiem produktiem, padziļinot visu skolēnu ēdināšanā iesaistīto izpratni par veselīgu uzturu, ēšanas kultūru un ilgtspējīgu dzīvesveidu.