Kolekcijā, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu (VKFFDA), iekļautas desmit dokumentālās filmas, kas uzņemtas no 1963. līdz 2002. gadam, un vairākām no tām pirmo reizi nodrošināti latviešu valodas tulkojumi un subtitri. VKFFDA filmas digitalizējis, restaurējis, tulkojis un subtitrējis.
NKC norāda, ka liela daļa 20. gadsimta otrajā pusē tapušo Latvijas dokumentālo filmu uzņemtas krievu valodā, jo padomju laikā kinomāksla tika uzskatīta par ideoloģisku nozari. VKFFDA vadītāja Dace Bušante atzīmē, ka no 558 arhīvā glabātajām "Rīgas kinostudijas" dokumentālajām filmām 44% ir krievu valodā, tāpēc filmu tulkošana un subtitrēšana ir būtiska kultūras mantojuma pieejamībai mūsdienu Latvijā.
Jubilejas kolekcijā iekļautas gan Franka nozīmīgākās dokumentālās filmas, gan darbi, kas iepriekš nebija pilnvērtīgi pieejami tulkojuma trūkuma dēļ, tostarp 1974. gada "Esības prieks", 1975. gada "Aizliegtā zona" un 1992. gada "Ebreju iela". Pirmo reizi latviešu valodā pieejama arī 2002. gada pilnmetrāžas dokumentālā filma "Flashback", ko uzskata par režisora radošā mūža kopsavilkumu.
Franka 100. jubilejai par godu Latvijas Nacionālais arhīvs izveidojis arī tematisku kolekciju digitālajā krātuvē "Redzidzirdilatviju.lv", kur pieejami citi režisora darbi, kinožurnāli un fotogrāfijas.