Akcija norisinājās sesto reizi, aicinot iedzīvotājus ziedot siltus adījumus - zeķes, cimdus, cepures un šalles. Kopš pagājušā gada oktobra nogales biedrībā nogādāti vairāk nekā 500 kilogramu adījumu, lielākoties izmantojot "Latvijas Pasta" klientu centrus, klientu apkalpošanas punktus un pakomātus, kas akcijas dalībniekiem bija pieejami bez maksas.
Kopš kara sākuma šādās akcijās uz Ukrainu nosūtīti jau aptuveni 15 000 kilogramu Latvijas iedzīvotāju adījumu.
Biedrības "Tavi draugi" vadītājs Uvis Noviks norādīja, ka katrs ziedojums sniedz ne tikai praktisku palīdzību, bet arī emocionālu atbalstu. Viņš uzsvēra, ka īpaši skarbajā ziemā adījumi regulāri nogādāti Ukrainā, palīdzot karavīriem sasildīties.