Latvijas kinoteātros filmu "Straume" noskatījušies 300 000 skatītāju; pasaulē - vairāk nekā 3,5 miljoni.

Savukārt visā pasaulē filmu noskatījušies vairāk nekā 3,5 miljoni skatītāju. Turklāt "Straumes" izrādīšana kinoteātros jau ir sākusies vai drīzumā plānota 45 valstīs.

Filmas izplatīšana sākas arī straumēšanas platformās. No 14.februāra animācijas filma kļūs pieejama vienā no ASV populārākajām straumēšanas vietnēm "Max", bet no 1.marta filmu varēs noskatīties arī Latvijā, kur to demonstrēs platformās "Tet+" un "LMT Viedtelevīzija".

Jau ziņots, ka "Straume", kas pērn piedzīvoja pasaules pirmizrādi Kannu kinofestivālā, līdz šim godināta ar vairākiem desmitiem apbalvojumu. Šī ir pirmā kinolente Latvijas vēsturē, kas saņēmusi "Zelta globusa" balvu. Tāpat tās kontā ir arī Eiropas Kinoakadēmijas balva. Vienlaikus "Straume" ir ieguvusi divas "Oskara" nominācijas.

"Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".

"Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.