Jaunās pastmarkas nominālvērtība ir trīs eiro. Pastmarkas tirāža būs 10 000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu.
Pastmarkas pirmās dienas apzīmogošana paredzēta ceturtdien, 23. aprīlī, no plkst. 10 līdz 15 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātrijā. Savukārt plkst. 11 bibliotēkas telpā "Retumu pasaule" notiks pastmarkas prezentācija, kurā piedalīsies LNB Speciālo krājumu departamenta direktore Marika Selga, "Latvijas pasta" valdes loceklis Andris Puriņš un profesors, Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Gvido Straube.
Pastmarkas dizaina autore ir māksliniece Lilija Dinere.
Pastā informē, ka ceturtdien, 23. aprīlī, LNB tiks atzīmēta senākā rakstītā avota par Latvijas vēsturi nozīmība.
Vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs uzrunā "No Melnā Bruņinieka līdz Eiropas civilizācijai: Indriķa hronika latviešu priekšstatos par Livoniju" stāstīs par Indriķa hronikas nozīmi viduslaiku Livonijas tēla veidošanā latviešu sabiedrībā kopš 19. gadsimta. Savukārt vēsturniece, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma sniegs ieskatu LNB krājumā glabātos izdevumos, kuros publicēta Indriķa hronika vai atklāts tās nozīmīgums.
Pastā atzīmē, ka Livonijas Indriķa hronika ir Latvijas rakstītās vēstures sākuma punkts. Tā ir pirmais informācijas avots, kas rakstiski vēsta par Latvijas un Igaunijas teritorijas vēlo dzelzs laikmetu un Baltijas krusta kariem 12.-13. gadsimtā.
Hronika tapusi ap 1224.-1227. gadu, un tās autors un aprakstīto notikumu aculiecinieks ir katoļu priesteris Henriks, kurš sacerējumā dēvēts par Latviešu Indriķi. Hronika tapusi latīņu valodā, un tajā pirmo reizi minētas daudzas Latvijas apdzīvotās vietas un notikumi, taču autora rakstītais hronikas eksemplārs nav saglabājies. Mūsdienu pamatizdevums veidots no 16 hronikas norakstiem laikā no 14. līdz 19. gadsimtam.
Pirmais Indriķa hronikas izdevums latviešu valodā izdots 1883. gadā Matīsa Siliņa tulkojumā, bet zinātniski precīzākais - 1993. gadā Ābrama Feldhūna tulkojumā ar plašu Ēvalda Mugurēviča ievadu un komentāriem, pirmo reizi līdztekus latviešu tekstam dodot arī oriģinālu latīņu valodā, norāda pastā.
Livonijas Indriķa hronikas izdevumi, kas publicēti kopš 1740. gada, pieejami LNB.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 82,706 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,92 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
