Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 22:57

4. maijā Ogrē – plaša svētku programma visas dienas garumā

4. maijā Ogrē – plaša svētku programma visas dienas garumā
Foto: sigulda.lv
Par godu 4. maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai – Ogrē visas dienas garumā gaidāma plaša svētku programma, informē Ogres novada Tūrisma informācijas centrā. Visas aktivitātes ir bez maksas.

Neatkarības laukumā, Brīvības ielā 2

10.00–17.00 ekspozīcija "Brīvības ceļš".

19.00 Latvijas karogu brauciens ar motoklubu "Rēgi". Pulcēšanās no plkst. 18.30. Noslēgums pie skulptūras “Baltā cielava”.

Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē Brīvības ielā 11

12.00–16.00 mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstāde "Karuselis".

13.00 Tvīda brauciens un tērpu parāde. Pulcēšanās pie kafejnīcas "Rūre" Brīvības ielā 21.

Deju studijas "Teixma" priekšnesumi.

Pilsētas skvērā

13.00–16.00 gleznas radīšana "Mana zeme, mana iedvesma".

Aušanas demonstrējumi no tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva".

14.30 erudīcijas spēle "Brīvdabas erudīcija".

15.00 ģimenes filma "Sprīdītis".

20.00 grupas "Iļģi" koncerts. Uzstāsies grupas dalībnieki Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs, Mārtiņš Linde kopā ar Ogres novada Kultūras centra BJDK "Pīlādzītis", TDA "Ogre" un VPDK "Raksti".

