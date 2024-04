Latvijas Televīzijā no 16. novembra dokumentālo īsfilmu cikls “Latvijas kods. Latvija šodien” – starp režisoriem divi debitanti

“Šī gada filmu izlase piedāvā stāstus par sabiedrībā aktuāliem procesiem, kas noris katrs atšķirīgā kultūrtelpā – ierobežotā, atklātā, urbānā, distancētā –, kur noris procesi, kas veido satikšanos ar radošo. Izvēlētās piecas filmas veido daudzveidīgu Latvijas šodienas attēlojumu gan no bērnu, jauniešu, gan mākslinieku, gan cilvēku ar invaliditāti, gan arī no dzīvnieku un pilsētvides skatpunktiem,” norāda projekta “Latvijas kods. Latvija šodien” vadītāja Zane Valeniece.



16. novembrī filma “Latvijas kods. Runcis” (2023; režisors Andrejs Verhoustinskis, scenārija autore Henrieta Verhoustinska) atklās stāstu par trīs dzejoļu krājumu autoru Reini Runci, kurš, būdams jau 21 gadu piekalts gultai un retos brīžos – arī ratiņkrēslam, dzīvo radoši intensīvu dzīvi. Viņa ikdienu nekādi neatvieglo vides pieejamības ierobežojumi. Ar draugiem un pasauli viņš sazinās datorā, kas ir viņa logs uz “lielo dzīvi”. Tomēr Reinis sapņo… Sapņo izdot dzejoļus angliski, sapņo uztaisīt savu interaktīvu mājaslapu, sapņo lidot gaisa balonā.



23. novembrī pirmizrādīs filmu “Latvijas kods. Nāc ārā!” (2023; režisore, scenārija autore Žaklīne Zābere-Gāga). Tas būs iedvesmojošs stāsts par bērnību un aizejošo laiku, arī paliekošo – draudzību un radošu varēšanu, kas uzrunā visas paaudzes. Filmas galvenie varoņi ir divi draugi, kas dzīvo kādā Rīgas namā jau trīspadsmit gadus, un viņiem garlaicīgi nav nekad.



30. novembrī ar antropoloģisku komēdiju “Latvijas kods. Sliktie dzīvnieki” (2023) debitēs režisore Ildze Felsberga, aicinot skatītājus uzkavēties ilgāk pie “neglīto” dzīvnieku terārijiem un noklausīties līdzcilvēku spriedumos par skaistumu, nebrīvi un to, kā ir būt dzīvniekam. Bez kājām vai arī ar pārāk daudz kāju, lipīgs, auksts, gara, plika aste, skaņas, kas cilvēkam neatgādina bērnu – tā rāpuļu pētnieks Mihails Pupiņš uzskaita īpašības, kas zoodārza apmeklētājiem liek pret daļu dzīvnieku izturēties ar lielām aizdomām.



7. decembrī – “Latvijas kods. Labāk nezīmē!” (2023; režisors Toms Upītis). Filma vēstīs par Latvijas grafiti vectēviem – apvienību “TDV”. Fragmenti, izgriezumi un pārgalvības liecības no vairāk nekā 20 gadu garumā krātiem personīgo arhīvu materiāliem, kas stāsta par atstāto krāsu uz Rīgas un citu valstu sienām – to nozīmi. Personīgs ieskats apvienības dalībnieku attieksmē pret izkopto hobiju un rotaļām ar likumu, aizspriedumiem un pilsētas tumšo pusi.

“Latvijas kods” dokumentālo stāstu cikls noslēgsies 14. decembrī, kad būs skatāma otra šī gada debitanta – režisora Alekseja Beļicka – filma “Latvijas kods. Umbra” (2023). Filma pavērs skatu uz vietu, kur satiekas māksla un nepieradināta daba. Latvijas ziemeļos Drustu apkaimē atrodas “Savvaļa” – te ir uzaugusi jaunā māksliniece Katrīna, kurai mežs ir vieta, kur atrast savu ceļu, nevis apmaldīties tajā. Filma ir poētiska dokumentācija par gleznotāja Andra Eglīša un viņa domubiedru radīto brīvdabas mākslas vietu caur Katrīnas personīgo pieredzi un savrupu gleznotājas pasaules tvērumu. Tas ir stāsts par mākslinieku kopienu un viņu radošo ikdienu – gan prieka, gan šaubu pilnu.

Projektu “Latvijas kods. Latvija šodien” Latvijas Televīzija kopš 2013. gada veiksmīgi īsteno sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un Nacionālo kino centru. Visas iepriekšējos gados tapušās dokumentālās īsfilmas vienkopus skatāmas ŠEIT.

Dokumentālo īsfilmu cikls “Latvijas kods. Latvija šodien” – no 16. novembra ceturtdienās plkst. 19.30 LTV1 un REplay.lv. Sabiedrisko mediju portālā LSM būs lasāmas intervijas ar visu filmu autoriem.