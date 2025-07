Latviski izdod Austrālijas latvietes grāmatu par viņas vecmāmiņu piedzīvoto karā un došanos trimdā

Grāmata, kas izdota apgādā "Zvaigzne ABC", esot personīgs un emocionāls ceļojums dzimtas vēsturē par divu latviešu ģimeņu likteni un latvisko identitāti trimdā. Debijas grāmatā Putnis stāsta par savām vecmāmiņām Mildu Māsēnu-Bērziņu un Alīnu Putnis, kuras piedzīvoja Otrā pasaules kara šausmas un došanos trimdā uz Austrāliju.

Vecmāmiņu Alīnu, tolaik pusaudzi, aizrāva nacistiskās Vācijas stāsts par jaunas pasaules celšanu, ka pati pierakstījās darba dienestā un viena devās uz Vāciju. Sekojusi vilšanās un smagi pārdzīvojumi. Savukārt vecmāmiņa Milda ziemā devusies bēgļu gaitās ar mazo dēlu pie rokas un gaidot otru, kas piedzimis Vācijā.

Putnis ir dzimusi un augusi Austrālijā. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu vēsturē un patlaban studē Austrālijas Nacionālās universitātes maģistratūrā. Viņa ir Kanberas rakstnieku festivāla mākslinieciskā vadītāja. Grāmata angļu valodā Austrālijā iznāca 2023.gadā ar nosaukumu "What My Grandmothers Didn’t Tell Me".

Grāmatu latviešu valodā tulkojusi Daina Grūbe.