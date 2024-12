Laulības līgums: iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi notāriem

Laulības līgums ir līgums, ar kuru var nodibināt, grozīt un izbeigt laulāto mantiskās attiecības. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības balstās Civillikumā noteiktajā, bet laulības līgums dod iespēju likumisko kārtību grozīt, pašiem vienojoties par to, kādas būs viņu mantiskās attiecības. Ar līgumu var noteikt to, ka laulāto manta ir šķirta (katrs patur savu mantu, kā arī turpmāk iegūtā manta piederēs tikai tam laulātajam, kurš to būs ieguvis), vai arī, gluži pretēji, var paredzēt, ka visa manta, kas pieder kādam no laulātajiem, turpmāk būs kopīga. Šajā gadījumā gan ir iespēja kādu konkrētu mantu noteikt par viena laulātā atsevišķu mantu, īpaši par to vienojoties.

Līgumu var slēgt gan laulātie, gan arī pāri, kas tikai plāno doties laulībā. Līgumu slēdz pie zvērināta notāra, klāt esot abiem laulājamiem vai laulātajiem, bet, ja laulājamie ir nepilngadīgi, arī viņu likumīgajiem pārstāvjiem. Tā slēdzējus nevar aizstāt pilnvarnieki. Jāatceras, ka laulības līgums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. To var uzticēt izdarīt zvērinātam notāram. 2023. gadā tika noslēgti 873 laulības līgumi, savukārt 2024. gada vienpadsmit mēnešos – 911 laulības līgumi.

Laulības līguma grozījumi – pēc tā noslēgšanas

Izmaiņas iepriekš noslēgtos līgumos, tai skaitā laulības līgumā, var veikt, tikai abiem līgumslēdzējiem par to rakstiski vienojoties, norāda zvērināta notāre Dace Ozoliņa. Izmaiņas laulības līgumā ir apliecināmas pie zvērināta notāra un reģistrējamas Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Ir svarīgi arī noskaidrot, vai bez laulības līguma ir ticis noslēgts vēl kāds līgums – piemēram, par nekustamo īpašumu atsavināšanu. Ar laulības līgumu nevar reģistrēt īpašumtiesību maiņu bez papildu līgumiem, jo laulības līgums regulē tikai mantisko attiecību režīmu.

Laulības šķiršana – pie notāra?

Zvērināti notāri norāda, ka pašlaik Latvijā izplatītākais ir laulības līgums par mantas šķirtību, kas nosaka, ka katra laulātā manta paliek viņa īpašumā – gan manta, kas iegūta pirms, gan pēc laulībām. Šāds līgums atvieglo mantas sadali laulības šķiršanas gadījumā un pasargā otru laulāto no iespējamām finansiālām saistībām, piemēram, ja viens no laulātajiem uzņemas lielus kredītus vai uzsāk uzņēmējdarbību.

Retāk tiek slēgti laulības līgumi par mantas kopību, kas paredz, ka visa laulāto manta ir kopīga. Šādā gadījumā, šķirot laulību, nepieciešama vienošanās par laulāto mantas kopības sadali. Vienlaikus atšķirībā no situācijas, kad starp laulātajiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības, vairs nav pamata strīdiem par to, kura manta ir, bet kura – nav laulāto kopīga manta, jo saskaņā ar līgumu visa laulāto manta ietilpst laulāto mantas kopībā, ja vien nav izdalīta kā atsevišķa manta.

Zvērināta notāre Linda Eglīte norāda, ka saskaņā ar Notariāta likuma 327. pantu zvērināts notārs var uzsākt laulības šķiršanas lietu tad, kad ir saņemts abu laulāto kopīgs iesniegums par laulības šķiršanu, pirms tam pārliecinoties, vai šo laulības šķiršanas lietu nav uzsācis cits zvērināts notārs. Atbilstoši Notariāta likuma 333. pantam zvērināts notārs nešķir laulību ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas. Likumā noteiktais termiņš attiecas uz laulības šķiršanas procesu pie notāra neatkarīgi no tā, vai process tiek uzsākts klātienē vai attālināti, izmantojot videokonferenci.