Koncerttūrei izvēlēts nosaukums "100% Lauris Reiniks". Koncertā varēs dzirdēt gan populārākās Reinika dziesmas, gan arī nedaudz piemirstās dziesmas, kas izskanēs citādākā skanējumā.
Kopā uz skatuves ar Reiniku muzicēs pavadošā grupa: pianists Jānis Miltiņš, ģitārists Jānis Kalniņš, basģitārists Toms Kursītis, bundzinieks Dairis Petrauskis, vokālistes Marta Kukarane-Fabriciusa un Anita Kārkliņa.
Dziedātājs uzstāsies 7. martā VEF Kultūras pilī, 12. martā "Ulbrokas pērlē", 20. martā Valmieras Kultūras centrā, 22. martā Latgales vēstniecībā "Gors", 29. martā Liepājas Olimpiskā centra "Rožu zāle", savukārt 2. aprīlī Jelgavas Kultūras namā.