Komentētāja Sanita Sanita norāda, ka truši izskatās kā mājas zvēriņi, un ka tos vajadzēja uzreiz notvert un paturēt, kamēr saimnieki atradīsies. Dace Gulbe raksta, ka noķert "bēgļus" bijis vienkārši - "pasaucot viņi nāca klāt cilvēkam un pat nebaidījās". Savukārt Alise Lūse norāda, ka tas ir bijis veiksmes gadījums, jo "Nav tik vienkārši kā izskatās, ne visi truši tev atsauksies un tik viegli padosies".
Fotokolāža - OgreNet
Cilvēki īpaši izsaka prieku un atzinību pēc Daces Gulbes ziņas, ka "Vīrs vakar braucot mājās šos skaistuļus noķēra. Bet kā viņš teica ka neizskatās ka būtu izbēguši, jo viņiem bija nolikta čupiņa ar sienu, tāpēc liekas ka viņi tur ir vienkārši izmesti." Viņa arī dalās ar foto, kur visi četri trusīši ir sausā sienā un drošībā. "Kopā tur bija 4 skaistuļi. Trīs no viņiem pa ceļu esot lēkājuši un ceturtais zālē paslēpies. Kaut kā neticās ka būtu izmukuši, jo tad viņi nebūtu visi kopā dzīvojušies. Viņi bija tik droši, ka pasaucot esot nākuši klāt."
Savukārt Ieva Grīnberga steidz rakstīt, ka trusīšus var pieņemt, ja neviens neatsaucās. "Varu pieņemt savā trušu pansionātā. Ja neviens neatsauksies...laipni gaidīti, pie mums neko nedīrā un neēd."