Otrdiena, 21.07.2026 14:37
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 21.07.2026 14:37
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 08:45

Lībieškalna ielas trušu detektīvstāsts ar laimīgām beigām - kā četri ausaiņi nogādāti drošībā

OgreNet
Lībieškalna ielas trušu detektīvstāsts ar laimīgām beigām - kā četri ausaiņi nogādāti drošībā
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 08:45

Lībieškalna ielas trušu detektīvstāsts ar laimīgām beigām - kā četri ausaiņi nogādāti drošībā

OgreNet

Ogrēniete Anete Andersone, pamanot, ka Ogrē, Lībieškalna ielā, lēkā truši, sociālajā tīklā Facebook ievietojusi video un ierakstījusi jautājumu - "Varbūt kādam izmukuši?" "Izmeklēšanas" un diskusijas turpinājumā grupā "Ogre mūsu pilsēta!" atklājās, ka ceļa malā lēkāja trīs trusīši, bet viens bijis paslēpies zālē. Kāda cita ogrēniete informēja, ka nu trusīši ir drošībā, tikmēr pārdomas nerimās citu komentētāju starpā - vai šie garauši ir tiešām izmesti ceļa malā?

Komentētāja Sanita Sanita norāda, ka truši izskatās kā mājas zvēriņi, un ka tos vajadzēja uzreiz notvert un paturēt, kamēr saimnieki atradīsies. Dace Gulbe raksta, ka noķert "bēgļus" bijis vienkārši - "pasaucot viņi nāca klāt cilvēkam un pat nebaidījās". Savukārt Alise Lūse norāda, ka tas ir bijis veiksmes gadījums, jo "Nav tik vienkārši kā izskatās, ne visi truši tev atsauksies un tik viegli padosies".

mceu_78144489221784618475227.jpg

Fotokolāža - OgreNet

Cilvēki īpaši izsaka prieku un atzinību pēc Daces Gulbes ziņas, ka "Vīrs vakar braucot mājās šos skaistuļus noķēra. Bet kā viņš teica ka neizskatās ka būtu izbēguši, jo viņiem bija nolikta čupiņa ar sienu, tāpēc liekas ka viņi tur ir vienkārši izmesti." Viņa arī dalās ar foto, kur visi četri trusīši ir sausā sienā un drošībā. "Kopā tur bija 4 skaistuļi. Trīs no viņiem pa ceļu esot lēkājuši un ceturtais zālē paslēpies. Kaut kā neticās ka būtu izmukuši, jo tad viņi nebūtu visi kopā dzīvojušies. Viņi bija tik droši, ka pasaucot esot nākuši klāt."

Savukārt Ieva Grīnberga steidz rakstīt, ka trusīšus var pieņemt, ja neviens neatsaucās. "Varu pieņemt savā trušu pansionātā. Ja neviens neatsauksies...laipni gaidīti, pie mums neko nedīrā un neēd."

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.