Putnu vērošanas vietas Ogres novadā:
- Ogres Zilo kalnu skatu tornis – plēsīgo un meža putnu vērošanai;
- Meņģeles skatu tornis – plēsīgo un meža putnu vērošanai;
- Ogres Vecupe, Ogres mols un Ogres upes grīva – ūdensputnu un ūdensmalu putnu vērošanai;
- Ogres sala pie Ogres upes ietekas Daugavā – var novērot jūras žagatas un gārņus. Vasaras sākumā sastopami dažādi ķauķi un lakstīgalas, kā arī ūdensputni un bridējputni;
- Daugava un Daugavas atteka Tomē – ūdensputnu un migrējošo putnu vērošanai;
- karjeri starp Ķenteskalnu un Ciemupi – ūdensputnu un migrējošo putnu vērošanai;
- Ikšķiles pludmale un Sv. Meinarda sala ar Daugavas promenādi – Lielo gauru un citu ūdensputnu, migrējošo putnu vērošanai.
"Dodoties putnu vērošanā, atcerēsimies būt saudzīgi pret dabu – vērosim putnus no malas, netrokšņosim un netraucēsim tos, īpaši laikā, kad putni atgriežas no migrācijas un gatavojas ligzdošanai," atgādina Tūrisma informācijas centra pārstāvji.
Jūras žagata.