Trešdiena, 18. marts, 2026 13:21

Līdz ar gājputnu atgriešanos laiks doties dabā: piemērotākās putnu vērošanas vietas Ogres novadā

OgreNet
Līdz ar gājputnu atgriešanos laiks doties dabā: piemērotākās putnu vērošanas vietas Ogres novadā
Lielās gauras. Foto: Igors Deņisovs
Sākoties pavasara putnu migrācijai, arvien vairāk gājputnu atgriežas Latvijā un dabā atkal kļūst dzirdamas daudzveidīgas putnu balsis. Lai palīdzētu ikvienam interesentam iepazīt putnu pasauli, Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir apkopojusi informāciju par vairākām putnu vērošanai piemērotām un viegli pieejamām vietām Ogres novadā, informē Ogres novada Tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Putnu vērošanas vietas Ogres novadā:

  • Ogres Zilo kalnu skatu tornis – plēsīgo un meža putnu vērošanai;
  • Meņģeles skatu tornis – plēsīgo un meža putnu vērošanai;
  • Ogres Vecupe, Ogres mols un Ogres upes grīva – ūdensputnu un ūdensmalu putnu vērošanai;
  • Ogres sala pie Ogres upes ietekas Daugavā – var novērot jūras žagatas un gārņus. Vasaras sākumā sastopami dažādi ķauķi un lakstīgalas, kā arī ūdensputni un bridējputni;
  • Daugava un Daugavas atteka Tomē – ūdensputnu un migrējošo putnu vērošanai;
  • karjeri starp Ķenteskalnu un Ciemupi – ūdensputnu un migrējošo putnu vērošanai;
  • Ikšķiles pludmale un Sv. Meinarda sala ar Daugavas promenādi – Lielo gauru un citu ūdensputnu, migrējošo putnu vērošanai.

"Dodoties putnu vērošanā, atcerēsimies būt saudzīgi pret dabu – vērosim putnus no malas, netrokšņosim un netraucēsim tos, īpaši laikā, kad putni atgriežas no migrācijas un gatavojas ligzdošanai," atgādina Tūrisma informācijas centra pārstāvji.

Jūras žagata.

