Oktobra pēdējās septiņās dienās Latvijā palaikam līs, visvairāk nokrišņu būs sestdien, un saule uzspīdēs reti, prognozē sinoptiķi.

Sestdien, 25. oktobrī, debesis klās bieza mākoņu sega, gaidāms lietus, valsts rietumu un centrālajā daļā līs ilgstoši, vietām arī stipri - nokrišņu daudzums var sasniegt 30 milimetrus. Spēcīgās lietavas skars arī galvaspilsētu. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +8..+12 grādi.

Svētdien un pirmdien būs mākoņains laiks, kas dažbrīd skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus. Vējš lēni līdz mēreni stipri pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra svārstīsies starp +1 un +11 grādiem. Arī turpmākajās dienās brīžiem līs, gaisa temperatūra daudz nemainīsies.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem novembris Latvijā gaidāms siltāks, nekā ierasts, nokrišņu daudzums varētu būt nedaudz lielāks par normu.

