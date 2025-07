Liepziedu laiks ir klāt: kā tos pareizi ievākt un izmantot veselībai? OgreNet

Gaisu jau piepilda saldais liepziedu aromāts – tas liecina, ka ir sācies liepziedu ziedēšanas laiks un ir piemērots brīdis to ievākšanai. Kā ievākt liepziedus tējai, kādas ir to labvēlīgās īpašības, un kā vēl tos var izmantot? Farmaceiti ieskaka to vākt sausā un saulainā laikā, turklāt kā tēju liepziedus var izmantot dažādās kombinācijās.