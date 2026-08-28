Lietus, lietus un vēlreiz lietus – kāds laiks Latvijā gaidāms septembrī?

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās trīs nedēļās nokrišņu daudzums būs lielāks par normu, savukārt gaisa temperatūra caurmērā gaidāma atbilstoša daudzu gadu vidējam rādītājam.
Kā ierasts rudenī, valdošo rietumu vēju un vasarā iesilušās jūras dēļ bagātīgākās lietavas gaidāmas Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā. Tā kā augsne vietām - it īpaši Ziemeļkurzemē - ir pārmitra, gaidāmie nokrišņi var izraisīt atsevišķu ūdenstilpju pārplūšanu.
Vasaras pēdējās trīs dienās daudzviet īslaicīgi līs, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidrietumiem šķērsos plašāka nokrišņu josla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, sestdien tas būs spēcīgāks - gaidāmas brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zem +12..+17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs vidēji +19..+24 grādi.
Septembra pirmajā dienā būs daudz mākoņu, kas atnesīs īslaicīgu lietu, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Nakts un rīta stundas nebūs vēsākas par +12..+17 grādiem, saulainos brīžos dienā gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.
Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un palaikam turpinās līt.