Pirmdiena, 27.07.2026 14:41
Dita, Marta
Pirmdiena, 27.07.2026 14:41
Dita, Marta
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 08:17

Lietus vai vējšs - kāda būs pirmdiena Ogrē?

LETA/OgreNet
Lietus vai vējšs - kāda būs pirmdiena Ogrē?
Foto: freepik
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 08:17

Lietus vai vējšs - kāda būs pirmdiena Ogrē?

LETA/OgreNet

Ogrē gaisa temperatūra šodien būs no +16 līdz +23 grādiem. Diena būs apmākusies un lietaina. Pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Pēcpusdienā gaidāms arī pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens, gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 998-1003 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.