Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens, gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 998-1003 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē gaisa temperatūra šodien būs no +16 līdz +23 grādiem. Diena būs apmākusies un lietaina. Pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Pēcpusdienā gaidāms arī pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens, gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 998-1003 hektopaskāli jūras līmenī.