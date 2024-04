Līgo svētki kopā ar kaimiņiem: kā svinēt, lai uzlabotu attiecības?

Nav Līgo bez jāņuzālēm – kā pļavā, tā pilsētā



Līgo diena nav iedomājama bez jāņuzālēm – tās tiek pītas vainagos, ar tām tiek rotāta māja vai sēta. Turklāt, kā vēsta ticējumi, jūnijā jāņuzālēm piemīt maģisks spēks – tās pasargā no nelaimēm un slimībām, atvaira skauģus un nelabvēļus. Jāņuzāļu lasīšana, to iepazīšana, kā arī mājas un pasākuma norises vietas rotāšana var būt jautra nodarbe kā maziem, tā lieliem. Iesaistiet kaimiņus kopīgā jāņuzāļu vākšanā, puķu un ozolu vainagu pīšanā un mājas vai pagalma dekorēšanā! Ja dzīvojat pilsētā, iespējams, šī ir īstā reize, kad uzaicināt kaimiņus doties kopīgā braucienā un atklāt labākās jāņuzāļu pļavas, ne vien pavadot patīkamu un lietderīgu laiku kopā, bet arī sadalot un tā ietaupot braucienam nepieciešamās izmaksas. Apziniet, ko un cik daudz rotāsiet, – tikai plānoto svinību norises vietu vai arī visu kāpņutelpu ieejas, dzīvokļu durvis, pagalmu utt. Sagatavojiet noplūkto jāņuzāļu aprakstu, ko var piespraust pie kopējā ziņojuma dēļa, lai ikviens var iepazīties ar to nozīmi un īpašo maģisko spēku, ar ko konkrētā vieta izrotājot tiek apveltīta.





Kopīgas meistarklases un dalīšanās zināšanās



Gan ikvienam no mums, gan arī mūsu kaimiņiem netrūkst talantu visdažādākajās jomās: viens pin izcilus vainagus, otrs veido skaistas dekorācijas, cits cep garšīgākos pīrāgus, bet vēl kāds sien gardāko sieru. Gatavojoties Līgo svinēšanai, sarīkojiet kaimiņu meistarklases un savstarpēji dalieties šajās zināšanās. Tas ne vien ļaus tuvāk iepazīties, bet arī atklās, cik radoši, interesanti cilvēki dzīvo mums līdzās. Turklāt vajadzības gadījumā zināsiet, pie kā vērsties! Otrs variants – aicināt ciemos kādu jau Latvijā zināmu savas jomas lielmeistaru, kurš, esam pārliecināti, ļoti labprāt visiem mājas iedzīvotājiem novadīs kopīgu meistarklasi par Līgo svētkiem atbilstošu tēmu, nododot savas zināšanas un aroda prasmes arī citiem. Un kāpēc lai tā nebūtu, piemēram, zāļu sieva, kura dalīsies Jāņu vainagu gudrībās, izstāstīs par jāņuzālēm piemītošajām maģiskajām spējām un kā ar tām stiprināt veselību, iemācīs, kā pļavas augus izmantot dažādos salātos un dzērienos, ļaus ielūkoties senču tradīcijās, lai svētki izdotos patiesi grezni, kā arī atklās Līgo dziesmu spēku utt.





Kopīgi apmeklējiet vietējos Līgo pasākumus vai ļaujiet tos radīt bērniem



Neatkarīgi no tā, kur plānojat svinēt Līgo svētkus – laukos vai pilsētā, teju visur gan Līgo vakarā, gan Jāņu dienā sagaidāmi svētku pasākumi. Teātra izrāde vai deju priekšnesums vietējā estrādē vai kultūras namā, kopīga ielīgošana pilsētas centrā – svētku programmā noteikti atradīsiet ko saistošu. Nekautrējieties, speriet pirmo soli un uzaiciniet kaimiņu kopīgi pavadīt laiku ārpus mājas! Ja tomēr publiski pasākumi jums neiet pie sirds, noorganizējiet paši savu Līgo koncertu, izrādi vai talantu šovu. Kaimiņos noteikti ir radoši un izcili dažādu jomu talanti – bērni, kuri ar prieku metīsies Līgo izaicinājumā un labprāt sagatavos dziesmas, dejas un dzejoļus, ar ko priecēt mājas iedzīvotājus. Bet lai mazajiem būtu vēl lielāks prieks, parūpējieties par īpašu skatuvi pagalmā, kas rotāta ar meijām un citām jāņuzālēm, sagatavojiet pasākuma programmu, ko kā ielūgumu varat nosūtīt elektroniski, piemēram, kādā no apkārtnes vai mājas kopienas WhatsApp grupiņām vai pielikt pie ziņojuma dēļa.





Uzklājiet lielo saimes galdu



Neatņemama Līgo vakara tradīcija ir bagātīgi klāts galds. Tikko cepti pīrādziņi, šašliks, dažādi sieri un salāti, alus, kvass – bagātīgs ēdiens uz galda simbolizē dzīvību, spēku un pārticību. Pagatavojiet mielastu un uzklājiet kopīgu galdu turpat mājas pagalmā! Sadaliet pienākumus, nolemiet, kurš rūpēsies par katru produktu. Ja grūti izlemt, lozējiet: vienojieties par ēdienkarti, kas der visiem un saistās ar Līgo svētkiem, uzrakstiet ēdienu nosaukumus uz lapiņām, ievietojiet traukā un ļaujiet, lai katrs izvelk pa lapiņai. Atcerieties, ka nekas tā nesatuvina kā ēdiens!

Bērni var palīdzēt ar galda klāšanu, bet saimes vīriešiem var uzticēt gaļas un dārzeņu grilēšanu. Uz galda noteikti jābūt Jāņu sieram, vēlams, apaļas formas, jo tā simbolizē sauli. Ņemot gabalu siera, katrs ēdājs paņem sev arī daļu saules spēka. Turklāt īpašā Līgo svētku maltīte nemaz nav jāietur vēlu vakarā, tās var būt arī kopīgas brokastis vai pusdienas, pirms katrs no kaimiņiem izklīst savos svētku svinēšanas ceļos.





Vienojieties dziesmā!



Kas nu tas par Līgo vakaru bez Līgo dziesmām! Tās zina gan folkloristi, gan vecmāmiņas un vectētiņi, un mūsdienās arvien vairāk dzied arī tie, kuri vēlas atgriezties pie sentēvu saknēm un tradīcijām. Iespējams, kāds no kaimiņiem spēlē kādu mūzikas instrumentu – aiciniet likt to lietā! Ja nezināt nevienu Līgo dziesmu, izmantojiet dziesmu grāmatu vai atrodiet tautasdziesmas internetā! Mūzika satuvina un rada spēcīgu kopības sajūtu, tāpēc dziediet kopā ar kaimiņiem svētku norises laikā vai arī esiet radoši un, piemēram, klauvējot pie kaimiņu durvīm, aplīgojiet viņu, tā novēlot veiksmi, pārticību un labklājību.





Ienesiet pagalmā gaismu un sagaidiet saullēktu kopā



Uguns nes svētību, un Līgo naktī lieli vai mazi ugunskuri deg teju katrā sētā. Ugunskuru parasti aizdedzina līdz ar pēdējiem saules stariem un uztur līdz pat saullēktam. Tomēr tam ne vienmēr jābūt tieši tādam ugunskuram, kā ierasts! Ja vieta ļauj, izveidojiet ugunskuram drošu vietu, bet tikpat labi varat pielietot arī citus radošus veidus, kā iekļaut uguns elementu svētku noformējumā, piemēram, izritinot pagalmā lampiņu virtenes, rotājot svinību vietu ar ugunsdrošiem svečturiem utt.

Bet lai būtu vieglāk palikt nomodā līdz pat rītam, parūpējieties par jautrām aktivitātēm visas nakts garumā. Līgo svētki, viennozīmīgi, ir piemērots laiks dažādām spēlēm un jautrām izdarībām. Un arī ticējums pauž: ja paliksi nomodā Jāņu nakti, tad odi nekodīs visu atlikušo vasaru.



Lai jautri, kaimiņu saites stiprinoši Līgo!