Atgādināsim, ka pērn vasarā A.Ieviņš publiski paziņoja par laulības izjukšanu, atklājot, ka sieva viņu krāpusi. Šis periods viņam bija emocionāli smags, un pats mūziķis to arī neslēpa. Taču tagad viņa dzīvē sākusies daudz gaišāka nodaļa.
Saskaņā ar izdevuma "Privātā Dzīve" rīcībā esošo informāciju viņa sirdi iekarojusi ogrēniete Viktorija Geida, kura strādā uzņēmumā “Assistants to Business”. Abi iepazinušies pagājušā gada novembrī – aptuveni pusgadu pēc tam, kad izjuka mūziķa 11 gadus ilgā laulība.
Liktenīgā tikšanās notikusi tieši Ogrē, “Ezītī miglā”. Kā pats mūziķis atklāj, sākumā viņš bijis kautrīgs un nav uzdrošinājies uzrunāt simpātisko sievieti, taču iniciatīvu uzņēmusies Viktorija – tieši viņa spērusi pirmo soli un uzsākusi sarunu.
Izrādās, abiem ir vēl kaut kas kopīgs – viņi ir no vienas pilsētas un pat mācījušies vienā skolā. “Kad pabeidzu vidusskolu, Viktorija tikai sāka mācīties skolā. Mums ir neliela vecuma atšķirība,”
par 13 gadu starpību ironizē mīlnieki.
Abi jau uzsākuši kopdzīvi un dzīvo Ogrē, netālu no Zilo kalnu parka. Viņi jokojot piebilst, ka viņu muzikalitāti varot dzirdēt arī kaimiņi.
Runājot par nākotni un iespējamu laulību, Ieviņš nesteidzas ar lieliem solījumiem: “Nevajag skriet pa priekšu zirgiem! Man vēl bišķīt jāatiet no tā akmens smaguma, kas bija. Bet viss notiks un piepildīsies.”
