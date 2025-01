Losandželosā pasniegs "Zelta globusa" balvas, uz kurām pretendē arī Zilbaloža animācijas filma "Straume"

Uz balvu šajā kategorijā pretendē vēl piecas filmas - "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Animācijas filma "Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

"Zelta globusa" nominācijās šogad dominē filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformas "Netflix" muzikāla kriminālkomēdija "Emilia Pérez", kas izvirzīta desmit balvām, un režisora Breidija Korbeta vēsturiskā episkā drāma "The Brutalist", kas nominēta septiņām "Zelta globusa" balvām.

Režisora Edvarda Bergera trilleris "Conclave" nominēts sešām balvām.

No seriāliem visvairāk nominācijas saņēmuši "The Bear", "Shogun" un "Only Murders in the Building".

Par labākās dramatiskās filmas balvu sacentīsies kinolentes "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" un "September 5".

Kategorijā "labākā komēdija vai mūzikls" uz balvu pretendē filmas "Anora", "Challengers", "Emilia Perez", "A Real Pain", "The Substance" un "Wicked".

Kategorijā "labākais aktieris dramatiskā filmā" uz balvu pretendē Adriens Brodijs ("The Brutalist"), Timotejs Šalamē ("A Complete Unknown"), Daniels Kreigs ("Queer"), Kolmans Domingo ("Sing Sing"), Ralfs Fainss ("Conclave") un Sebastians Stens ("The Apprentice").

Kategorijā "labākā aktrise dramatiskā filmā" uz "Zelta globusa" balvu pretendē Pamela Andersone ("The Last Showgirl"), Andželīna Džolija ("Maria"), Nikola Kidmena ("Babygirl"), Tilda Svintone ("The Room Next Door"), Fernanda Toresa ("I'm Still Here") un Keita Vinsleta ("Lee").