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Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 12:31

"Lūk, tas ir vīrietis!" Jaunais tētis pie Ogres slimnīcas sarūpējis krāšņu pārsteigumu savām meitenēm

OgreNet
"Lūk, tas ir vīrietis!" Jaunais tētis pie Ogres slimnīcas sarūpējis krāšņu pārsteigumu savām meitenēm
Foto: Ogres Dzemdību nodaļa/"Facebook"
Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 12:31

"Lūk, tas ir vīrietis!" Jaunais tētis pie Ogres slimnīcas sarūpējis krāšņu pārsteigumu savām meitenēm

OgreNet

Kurš teica, ka romantika ir zudusi? Ar patiesi aizkustinošu kadru savā "Facebook" lapā dalījusies Ogres Dzemdību nodaļa, parādot, kādu iespaidīgu pārsteigumu sarūpējis jaundzimušās Lottes Laizānes tētis.

Pagalmā redzams auto, kas izrotāts ar rozā un baltiem baloniem, košām sirsniņām un zvaigznītēm, bet dzinēja pārsegu lepni rotā uzraksts: "Mīļā, paldies par mazo princesi!"

Komentāros pie nodaļas publicētā attēla pievienoti laba vēlējumi jaunajai ģimenei un atzinības vārdi jaunajam tētim.

"Lūk, tas ir vīrietis! Prot patīkami pārsteigt savu sievieti," raksta Ilāna.

"Janis Laizāns ir absolūta sievas svētlaime!" piebilst Aivars.

Leila prāto: "Bet brīnišķīgi, arī, ja tas ir tikai uzraksts uz auto kā rota! Tas žests… Ne jau pēc maka biezuma tiek vērtēta vīrišķība. Apsveicu ģimeni!!!"

Sveicieniem un sirsnīgajiem vēlējumiem pievienojas arī citi komentētāji un OgreNet komanda!

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