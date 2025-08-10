LVM tiešraidē vērojamais jaunais klinšu ērglis pirmo reizi pametis ligzdu

Uzņēmumā norāda, ka pēc izlidošanas jaunie klinšu ērgļi uzturas ligzdu tuvumā, tiek baroti purvā uz zemes un tikai retu reizi ielaižas atpakaļ ligzdā. Tāpat šā gada tiešraides projektā, kurā iespējams novērot ligzdojošos mazo un klinšu ērgļu mazuļus, novērojams, ka jaunie klinšu ērgļi ligzdās uzturas par mēnesi ilgāk nekā jaunie mazie ērgļi.
LVM vides eksperts un ornitologs Uģis Bergmanis norāda, ka šī ir pirmā ligzdošanas sezona, kad LVM nodrošinātajā tiešraidē bija iespēja iepazīt klinšu ērgļu pilnu ligzdošanas ciklu - ligzdas būvi ziemā, olu dēšanu, jaunā ērgļa augšanu un ligzdas atstāšanu. Tāpēc iegūta ļoti vērtīga informācija par klinšu ērgļu barību un par ērgļu uzvedību ligzdošanas laikā.
Jau ziņots, ka LVM nodrošina iespēju tiešraidē vērot ērgļu ligzdas, kas sniedz interesentiem iespēju iepazīt putnu ligzdošanas paradumus, kā arī sniedz ieguldījumu klinšu ērgļu izpētē. Uzņēmums projektu īsteno jau devīto gadu.