Svētdiena, 26. aprīlis, 2026 09:51

Maija sākumā iespējams vasarīgi silts laiks

LETA
Sākoties maijam, gaiss Latvijā kļūs ievērojami siltāks, liecina jaunākās prognozes.

Aprīļa pēdējās dienās saglabāsies auksts laiks - gaisa temperatūra dienās galvenokārt gaidāma zem +10 grādiem, nakts stundās tā daudzviet noslīdēs zem nulles. Pirmdien un otrdien visā Latvijā gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 13-19 metriem sekundē. Vietām būs īslaicīgs lietus, sniegs un krusa.

Jau maija pirmajā dienā gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot ar 2. maiju, daudzviet valstī iespējama temperatūras paaugstināšanās mazliet virs +20 grādiem. Prognozes par siltuma noturību ir dažādas.

Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, pastiprināsies sausums.

