Aprīļa pēdējās dienās saglabāsies auksts laiks - gaisa temperatūra dienās galvenokārt gaidāma zem +10 grādiem, nakts stundās tā daudzviet noslīdēs zem nulles. Pirmdien un otrdien visā Latvijā gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 13-19 metriem sekundē. Vietām būs īslaicīgs lietus, sniegs un krusa.
Jau maija pirmajā dienā gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot ar 2. maiju, daudzviet valstī iespējama temperatūras paaugstināšanās mazliet virs +20 grādiem. Prognozes par siltuma noturību ir dažādas.
Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, pastiprināsies sausums.